La súplica desesperada de Camilota, la hermana de Thiago Medina, que preocupó a todos: “Está mal”

Tras la revelación del nuevo parte médico de Thiago Medina, su hermana Camila Deniz, más conocida como Camilota, realizó un desesperado pedido a través de su cuenta oficial de Instagram.

Más exactamente, Camilota grabó un video y, posteriormente, lo compartió en la ya referida red social. En la grabación mencionada, la hermana del exparticipante de Gran Hermano dice: “Vengo acá a pedirles a todos que oremos por la vida de Thiago Agustín Medina. Está con los pulmones comprometidos”.

Después, con un nudo en la garganta, la hermana de Thiago Medina explicó: “Ayer y hoy tuvo fiebre, así que les pido de todo corazón, como hermana, que oremos. Todos estamos pasando un mal momento, oremos por él y por todos los que están en terapia intensiva”.

Además, Camilota informó que, hay otra persona en su familia que siente el dolor de su hermano de manera significativa: “Brisa también está mal, todo lo que está pasando le está afectando porque es melliza de Thiago. Les pido con la desesperación como hermana que oremos por él”.

El desesperado pedido de Daniela Celis en medio del crítico estado de salud de Thiago Medina

La expareja de Thiago Medina realizó una grabación similar a la de Camilota para pedir oración por la pronta recuperación del joven de 22 años. Concretamente, Daniela Celis dijo: “Pensé mucho en hacer este video y la verdad es que yo siento que necesito hacerlo. Quiero decirle a todos ustedes que sigan orando y prendan una velita. Quiero hacerles este pedido desde lo más profundo de mi corazón”.

Aunado a ello, Daniela Celis sumó: “Thiago tiene los pulmones muy afectados, no sé específicamente que está pasando, no puedo transmitir con palabras lo que pasa porque no quiero decir algo que no es, solo sé que necesito que sanen esos pulmones, para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras”.

El pedido de oración de "Camilota" para su hermano, Thiago Medina. (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Por último, pero no menos importante, Daniela Celis concluyó: “Yo creo y sé que los milagros existen. Con la Fe de todas las personas juntas podemos lograrlo y sé que lo vamos a lograr. Por eso vengo acá a pedirles que, por favor, oremos y pidamos por la sanación de Thiago, al santo que crean, al Dios que crean”.