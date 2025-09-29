Daniela Celis reveló el alentador nuevo parte médico de Thiago Medina: “Mejoría de los parámetros respiratorios”

A más de dos semanas del trágico accidente que sufrió Thiago Medina con su moto y por el cual permanece hospitalizado en un estado delicado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Dieron a conocer un nuevo parte médico sobre cómo evoluciona la salud del ex Gran Hermano.

Thiago Medina. Foto: web.

El martes pasado, el influencer sufrió una descompensación en su salud y alertó a todos por su grave estado, ya que tiene los pulmones comprometidos y no puede respirar por su cuenta. Tras la maniobra de los médicos, Thiago logró estabilizarse y se mantiene estable.

Sus familiares y amigos piden cadena de oración por su salud y su pronta recuperación. A la semana del accidente, operaron a Thiago en una cirugía de reconstrucción costal porque tenía varias costillas quebradas producto del fuerte impacto sufrido. Además, le extirparon el bazo.

Thiago Medina con Daniela Celis y sus hijas

Este domingo, Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, reveló el nuevo parte médico de Thiago Medina que trajo alivio a sus familiares y amigos por la leve mejoría de su situación.

Daniela Celis reveló el nuevo parte médico de Thiago Medina tras su descompensación

“Thiago continúa internado en la UTI. Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”, expresó Daniela en el comunicado en sus redes sociales.

Daniela Celis informó sobre la salud de Thiago Medina

“Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables bajo cobertura antibiótica”, agregó la influencer.

Por último, Daniela volvió a pedir oraciones por la salud de Thiago: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros”.

Una leve mejoría en su salud trajo esperanza para sus familiares y amigos que siguen pidiendo oraciones por su recuperación. El ex Gran Hermano tiene a las gemelas Laia y Aimé de menos de dos años con Daniela Celis.