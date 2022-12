Tendencias 2023: la guía definitiva para tener un estilo “gótico” y “dark” como “Merlina”.

No hay dudas que las figuras de las series de las plataformas de streaming se convierten en referentes de la moda y, hoy en día, las tendencias tienen su origen en ellas. Las tendencias ya no tienen su origen únicamente en las pasarelas de alta costura, sino que nacen de diferentes lugares, sobre todo de las redes sociales con los looks de los famosos.

Una de las últimas series estrenadas por Netflix fue Merlina, una propuesta audiovisual de ocho capítulos que está siendo un éxito y se ubica en Top N°10 de las tendencias de la plataforma. Sin dudas, el screen style determina los looks y cómo será la moda en los próximos meses de 2023.

"Merlina", la nueva serie de Tim Burton Foto: Netflix

Esta serie fue dirigida por Tim Burton y tiene como protagonista a Jenna Ortega. La actriz reinterpreta a un personaje que se conoció en 1938 por primera vez gracias a Charles Addams, un famoso ilustrador de The New Yorker, y que se hizo conocido por Los locos Addams. En la película la intérprete era Christina Ricci.

Los locos Addams. Foto: Web

La guía definitiva para tener un estilo “dark” como el de “Merlina”

1. Los zapatos grunge se apoderan de la moda: se trata de un estilo que, por lo general, es negro y se asimila a los borcegos. Son zapatos de gran plataforma y a la protagonista se la vio luciendo un par chunky con suelas gruesas y cordones.

Los zapatos grunge se apoderan de la moda. Foto: Instagram

2. Estampados a cuadrillé y la apuesta por lo oversize: hace tiempo que la ropa suelta llegó para quedarse y la protagonista no puede ser menos. Apostó por una campera al estilo de un equipo de fútbol americano, de la misma onda que Billie Eilish y un suéter con estampa a cuadros.

Estampas simples y ropa oversize, digno de la moda actual. Foto: Netflix

3. El uniforme al estilo inglés: sin dudas, el look con el que la protagonista asiste al colegio es envidiable. Luce una camisa blanca manga larga con una corbata negra y un conjunto sastrero a rayas. Además, el uniforme no está completo sin el chaleco de punto que la da un toque especial. Siempre acompañado de dos trenzas a cada costado.

El uniforme ideal para ir a la escuela. Conjunto sastrero, camisa y corbata. Foto: Netflix

4. Volantes antes que brillos: entre los outfits favoritos del público se destaca un vestido que Merlina luce en un baile. Se trata de un diseño color negro, con capas de tul en los hombros que le dan volumen y lo vuelven una pieza especial.

El vestido, uno de los looks más comentados de la serie. Foto: Netflix