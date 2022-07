Sería mentir que la relación de Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzó con un flechazo. Lo cierto es que la primera vez que el futbolista le escribió a la actriz ella no tenía ni idea de quién era, es más, hasta lo confundió con un tenista gracias a datos fallidos brindados por sus amigas.

Todo comenzó a través de constantes intercambios de mensajes de texto hasta que llegó la primera salida. En un encuentro con amigos en común, Oriana y Paulo se vieron a la cara por primera vez y desde entonces sí, nunca se volvieron a separar. Este domingo la joven pareja celebra su cuarto aniversario.

¡Más enamorados que nunca! Foto: Instagram/orianasabatini

Desde que comenzaron a salir debieron superar varias dificultades como la distancia, ya que el joven estrella de la Juventus estaba radicado en Italia por su carrera. Entonces la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini decidió migrar hacia Europa para vivir juntos.

Luego llegó la pandemia fueron los primeros argentinos famosos en contagiarse de coronavirus y experimentar el aislamiento, lo que alarmó a toda la población nacional. Pero supieron superarlo con pasiencia y una convivencia bien aceitada.

La romántica dedicatoria de Oriana Sabatini a Paulo Dybala por su aniversario

Es a través de las redes sociales donde Oriana y Paulo demuestran el amor que sienten el uno por el otro y este nuevo aniversario no fue la excepción. Desde su perfil de Instagram, la también cantante compartió dos fotos con su amado: disfrutando de un día de playa a bordo de un yate y muy enamorados.

Festejaron sus cuatro años de amor Foto: Instagram/orianasabatini

“Cuatro años que se me pasaron volando pero al mismo tiempo no porque de alguna manera siento que te conozco de toda la vida, te amo cada día un poco más aunque parezca que ya no entra tanto amor, me hacés demasiado feliz”, fueron sus dulces palabras y recibió miles de “likes” en minutos.

Por su parte, el futbolista también le dedicó un tierno posteo en su cuenta pública. Dybala subió una secuencia de tres imágenes, también de sus últimas vacaciones pero luego de una partido de paddle. “Porque con vos siempre gané. Felices 4 años mi amor... Te Amo”, expresó.