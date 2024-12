System Of A Down en Argentina 2025: cuándo será el show y dónde comprar entradas

La mítica banda de rock, System Of A Down, regresa a la Argentina. Formado en Los Ángeles, el grupo entregó una banda de sonido para la revolución personal, política, musical y espiritual desde el lanzamiento en 1998 de su debut homónimo. El cuarteto formado por Daron Malakian [guitarra, voz], Serj Tankian [voz, teclados], Shavo Odadjian [bajo] y John Dolmayan [batería] vuelve con un show imponente.

Después de 10 años, los fanáticos de SOAD tendrán la oportunidad de verlos de nuevo, ya que han influido en una generación de músicos locales que adoptaron su mezcla única de sonido y actitud.

Cuándo y dónde se presenta System Of A Down en Argentina 2025

A 10 años de su última presentación en GEBA con entradas agotadas, System Of A Down, la banda que marcó a más de una generación regresa por tercera vez para brindar el show más grande e importante en nuestro país el 3 de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield.

Las entradas a la venta estarán disponibles a partir del 19 de diciembre a las 12hs a través del sitio web de Entrada Uno.

Los conciertos se llevarán a cabo en el marco de la gira “Wake Up South American Stadium Tour” entre abril y mayo de 2025 en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, con un mega show donde System Of A Down repasará toda su discografía.

24 de abril - Estadio El Campín de Bogotá, Colombia.

27 de abril- Estadio Nacional de Lima, Perú.

30 de abril - Estadio Nacional de Santiago, Chile.

3 de mayo - Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina.

6 de mayo - Estadio Couto Pereira de Curitiba, Brasil.

8 de mayo - Estadio Nilton Santos (Engenhão) , Rio de Janeiro, Brasil.

10 de mayo - Allianz Parque de São Paulo, Brasil.

Los shows más recientes de System Of A Down se realizaron en Estados Unidos en abril de 2024 durante el festival Sick New World en Las Vegas, Nevada, y en agosto de 2024 en el Polo Field de Golden Gate Park en San Francisco, California. La última vez que SOAD tocó en Sudamérica fue en 2015, en una gira que también incluyó São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México.