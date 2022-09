Sol Pérez y la relación resiliente con su mamá: “Ahora es mi mejor amiga”

Sol Pérez es una de las celebridades más queridas de la Argentina, teniendo millones de admiradores que desean saber acerca de su día a día.

Sin bien la conductora de televisión tiene una cuenta de Instagram donde comparte detalles de su cotidianeidad y sus muchos proyectos a futuro, ello no basta.

Sol Pérez Foto: Instagram.

Es de esta forma que, Sol fue invitada a participar del programa de televisión “PH: Podemos Hablar”, donde habló a corazón abierto acerca de sus deseos y se abrió a los recuerdos.

Sol Pérez y la relación resiliente con su mamá

En este sentido, Sol Pérez se refirió a la relación resiliente con su mamá, quien es ahora su “mejor amiga” pero con quien vivió difíciles momentos.

“Con mi papá me llevo excelente, lo amo con todo mi corazón; pero mi mamá es mi mejor amiga. En su momento, en la adolescencia me peleé mucho con mi mamá” relataba la conductora de televisión.

Sol Pérez y la relación resiliente con su mamá. Foto: Captura de pantalla

“Yo creía que ella me quería vivir la vida porque quería elegirme todo, era muy sargento, yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente” expresaba Sol.

“Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tenía 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba. Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1. Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga, me muero sin ella” finalizaba Sol su confesión.