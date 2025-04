Sin filtro, Wanda Nara habló de su separación y disparó contra L-Gante: “En la cama con cuatro...”.

Luego de confirmar su separación de L-Gante, Wanda Nara decidió hablar públicamente y compartir su versión sobre lo ocurrido entre ellos. La empresaria rompió el silencio para aclarar cómo fue el cierre del vínculo con el cantante de cumbia 420, dejando en evidencia que, aunque fue ella quien tomó la iniciativa de poner fin a la relación, ambos tienen posturas muy diferentes sobre el presente que atraviesan.

Con firmeza, Wanda explicó los motivos que la llevaron a tomar distancia, pero también se mostró comprensiva respecto a los sentimientos del artista, quien no estaría atravesando el duelo amoroso de la misma forma. Sus palabras dejaron ver que, pese al cariño que aún podría existir entre ellos, la decisión fue meditada y respondía a una necesidad personal de cerrar ese capítulo.

L Gante, su nueva canción con La Konga, y Wanda en el video.

La empresaria prefirió no profundizar en las razones que la llevaron a tomar la decisión de separarse, y sostuvo que todo ocurrió en buenos términos. Además, tuvo palabras positivas para el círculo íntimo de L-Gante y aseguró que, aunque ya no estén juntos, sigue sintiendo afecto por él y puede continuar preocupándose por su bienestar desde otro lugar.

La picante confesión de Wanda Nara sobre su separación de L-Gante

Wanda Nara, quien anteriormente estuvo en pareja con Mauro Icardi, tampoco cerró del todo la posibilidad de una vuelta con L-Gante. “Nunca se sabe el futuro”, advirtió, manteniendo el misterio. “Por ahora tomé esta decisión. Más adelante, nunca se sabe”, expresó, dejando en claro que, aunque hoy están separados, el destino podría cambiar.

Sin embargo, dejó en evidencia que ambos están transitando la separación de maneras muy distintas. Mientras L-Gante no duda en proclamar su soltería públicamente durante sus shows, Wanda fue contundente al asegurar que, por el momento, no está en sus planes iniciar una nueva relación.

“La decisión fue para enfocarme en mí. ¡No me inventen novios! Nada, no quiero nada”, expresó Wanda, desmintiendo las versiones que la vinculaban con un jugador mexicano. En ese contexto, aclaró: “Yo obviamente le respondí y no sabía que era tan famoso o no en su país, no sabía quién era. Le respondí un iconito”, explicó, minimizando el intercambio y dejando en claro que no hay ningún romance en puerta.

Respecto a Elián, Wanda insinuó que no duda de que pronto tendrá nuevas conquistas. “Seguro la verdad le entró un millón de mensajes de chicas. Todas las hormonas que tienen las chicas que van a bailar a los lugares que les gusta ir a él, ¿sabes qué? Debe estar…”, comentó con picardía.

Además, añadió entre risas: “Entonces tienes que decirlo en el teatro, ‘estoy soltero’ y ahí le van a escribir, olvidate. Hoy en la cama tiene a cuatro, seguro”, remató, sugiriendo que el cantante no tardará en disfrutar de su soltería.