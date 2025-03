Inició una nueva semana en Gran Hermano 2025 con ciertas tensiones de sorpresas. En las últimas horas, Lorenzo y Marcelo quedaron eliminados de la competencia luego que se activara el protocolo de acoso por el percance entre Luciana y Bati.

La casa de Gran Hermano con los originales y los nuevos

Con esta eliminación, se esperaba un borrón y cuenta nueva en la casa. Sin embargo, Santiago del Moro anunció en las últimas horas que hubo una nueva sanción por parte del Big. “HAY SANCIÓN 21.45. Todo es #Gran Hermano”, aseveró el conductor en sus redes sociales.

Gran Hermano 2025: De qué se trata la nueva sanción y quién fue afectado

Al iniciar el programa, el conductor anunció que Claudio recibiría una sanción por dar información del afuera a Santiago. “Nuestro quilombo del inicio le dio un rumbo a la casa (...) te aislamos feamente y a la gente segura no le gustó (...) Por eso también tuviste un apoyo enorme”, le explicó el hermanito a Tato.

Ante esta situación, el Big tomó una fuerte decisión: Claudio queda nominado a placa. “Es claro que quien maneja información del exterior debe cuidarse extremadamente sobre lo que sale. No brindar ningún dato que pudiese afectar el normal desarrollo de la competencia. Sin embargo, no siempre cumple”, comenzó diciendo Gran Hermano.

“Y hoy me veo en la obligación de tomar una obligación severa con una persona que ingresó hace una semana. Voy a sancionar a Claudio. Todas las conversaciones que considero fuera del lugar la podrás evaluar cuando salgas de la casa. Pero por lo pronto te informo que a partir de este momento, estás nominado, no vas a participar a partir de mañana por la prueba del liderazgo y no podrás ser salvado por el líder“, continuó diciendo el Big.

Papucho antes de volver a "Gran Hermano" (Instagram de Gran Hermano)

La reacción de Claudio fue de suma sorpresa. Incluso reconoció que pudo ser de forma inconsciente. “Es muy jodi**, seguro fue algo que no me di cuenta, ese es mi miedo (...) Por dios (...) Bueno, me lo mereceré”, aseveró el terraplanista con sorpresa.