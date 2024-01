Se filtró un audio de Flavio Mendoza durante un ataque de furia contra sus empleados

Flavio Mendoza es uno de los coreógrafos y famoso más talentosos del país que logró tener una extensa carrera y cariño del público por su simpatía, carisma y talento para el baile y la acrobacia. Actualmente se encuentra con su show en Córdoba.

Sin embargo, dentro del círculo de trabajo del artista hay diferentes cruces y enfrentamientos. Además, se acusa a el bailarín de maltrato y mala educación con su equipo del espectáculo como son bailarines, productores, técnicos y empleados del teatro en el que lleva a cabo su obra de teatro.

El show de Flavio Mendoza en Córdoba

El audio que mostraría el maltrato de Flavio Mendoza a sus empleados del teatro

Según mostraron en el programa “El run run del espectáculo”, Flavio Mendoza tuvo un ataque de ira con su equipo luego de que se produjera un inconveniente en la puesta en escena del show. Lo que llevó a que el artista comenzara a los gritos.

Flavio Mendoza fue acusado de maltrato a sus empleados de su show en Córdoba

“Entonces cállate la boca, si vos no lo resolviste con él el tema de las pu** pantallas es un problema de ustedes, del área de ustedes”, expresó a los gritos el artista.

Ante el silencio porque su staff no se ponía de acuerdo con la puesta en escena, comentó: “Mínimamente se tienen que juntar y decir ‘¿Quién baja la luz? No lo tengo. Ok, cuando lo tengas me ocupo con vos’. Ay, chicos, por favor. Son unos p*t*s de mierda. Vos sabés que yo soy p*t*, pero no soy como ustedes”.

Luego manifestó a los gritos: ”Vos no se lo decís en la cara como me lo decís a mí. Son todos unos extranjeros de mierd*, maricones de mierd* todos. Ninguno se hace cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Háganse cargo sino levanto este show de mierd*. Me estreso, no tengo ganas de estar en esto. Yo tenía que tener un año sabático”.