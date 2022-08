Santi Maratea lanzó una nueva colecta: recauda dinero para comprarle correas Gucci a sus perros.

Santi Maratea es uno de los influencers más queridos del país, sobre todo en los últimos años. Y es que el joven tiene más de 3.4 millones de seguidores en su perfil personal de Instagram que lo apoyan en cada una de las colectas solidarias que emprende.

La solidaridad siempre estuvo presente en las diferentes iniciativas que hizo Santi desde que comenzó su carrera en las redes sociales. Al principio inició por $1.000 de Propina y hasta llegó a regalar autos, pero sin dudas, sus hazañas más grandes son las colectas.

Santi Maratea fue homenajeado por un club de Ezeiza, para el que recaudó dinero.

Desde recaudar más de 2 millones de dólares para comprar el medicamento más caro del mundo para Emmita, la beba con AME de tipo 1, lograr que reubiquen a un elefante, hasta el reequipamiento de varios cuarteles de bomberos en Corrientes, tras los fuertes incendios que azotaron la provincia.

Santi Maratea tuvo una cálida bienvenida en Corrientes de los bomberos a los que ayudó con su campaña. Foto: Instagram.

La última hazaña de Maratea tiene que ver con una colecta en la que juntó más de 25 millones de pesos para la remodelación del Hotel Gondolín, un espacio en el que viven mujeres trans y que fue atacado con una bomba molotov por el odio tránsfobo.

La colecta de Santi Maratea para comprarle collares y correas Gucci a sus perros

Como es costumbre luego de cada colecta, y para que quede claro que lo que Santi hace no es caridad, el mismo influencer se encarga de recaudar dinero para objetos más banales y frívolos, y esta vez no iba a ser la excepción.

Santi Maratea. Foto: Instagram

“Ya saben, cuando termino una colecta paso la gorra, el que quiere pone, el que no no... Uno cobra por el servicio así ad honorem y la plata que recaudo la uso para comprar cosas boludas, frívolas que nada tienen que ver con la solidaridad”, dijo en sus historias de Instagram.

Luego, contó qué es lo que quiere comprar: “En este caso, le quiero comprar a mis perros collares y correas de Gucci. Porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije ‘¿mis perros van a andar con un collar de una veterinaria?’ Obvio que no. Un poco de respeto. Van a tener su collar Gucci”, dijo.

Santi Maratea tomó un avión privado para visitar los cuarteles de Corrientes. Foto: Instagram.

“Es un poco para romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad. Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta”, concluyó y compartió los links donde la gente puede aportar dinero.

Los collares y correas de Gucci. Foto: Web

Según indica la página oficial de Gucci, la reconocida marca de indumentaria y accesorios de lujo, los collares parten de los 190 euros y llegan a los 390 dependiendo del diseño y el tamaño. Por su parte, las correas parten desde los 260, e incluso ofrecen arneses que varían entre los 340 y los 420 euros.