Salió a la luz el duro momento que atraviesa Thiago Medina tras su affaire con La Tana: “No la está pasando bien”

La ruptura entre Thiago Medina y Daniela Celis continúa dando de qué hablar en la farándula. En medio de la polémica, Romina Uhrig rompió el silencio y se mostró firme en su apoyo a su amigo, con declaraciones que llamaron la atención de todos.

En diálogo con el streaming República Z, Romina Uhrig expresó su preocupación por la situación que atraviesa su amigo. “Thiago no está bien”, aseguró con firmeza. Según contó, mantiene conversaciones frecuentes con él y percibe que el joven atraviesa un momento difícil. “Está triste, no la está pasando bien”, agregó.

El primer cumpleaños de las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina

Sin embargo, Romina fue más allá y no dudó en cuestionar a la ex de su amigo. “No me gustó cómo se manejó Daniela”, lanzó, dejando en claro que no comparte la forma en que la influencer actuó durante la separación.

Así defendió Romina Uhrig a Thiago Medina

De acuerdo con Uhrig, toda la exposición mediática solo terminó jugando en contra de Thiago y acentuando su malestar. La exdiputada sostuvo que la situación se volvió mucho más complicada para el joven de 22 años, ya que en cada programa donde aparecía Daniela lo dejaba en evidencia y lo cuestionaba duramente, algo que lo afectó todavía más.

La exdiputada también se pronunció sobre los rumores de infidelidad y las distintas versiones que circulan en torno a la ruptura. “No sé si hubo cuernos, pero Thiago está muy dolido”, afirmó, dejando en claro que su amigo atraviesa un momento delicado y que lo que más necesita ahora es apoyo y contención.

Antes de cerrar, Uhrig hizo un pedido especial de respeto hacia la intimidad de Medina y reiteró que seguirá acompañándolo en todo lo que haga falta. “Es un pibe bueno, merece estar tranquilo”, concluyó con firmeza.

En medio de la exposición mediática y los rumores, queda claro que la prioridad es el bienestar de Thiago. Gracias al apoyo de amigos como Romina Uhrig, el joven cuenta con contención y respeto por su intimidad, recordando que, más allá del escándalo, la amistad y el acompañamiento siguen siendo fundamentales para atravesar momentos difíciles.