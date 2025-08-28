Daniela Celis destapó el drama que la consume tras el escándalo con Thiago Medina y la Tana: “No sé lo que me está pasando”

Después de enterarse en “LAM” que Thiago Media y la Tana de “Gran Hermano” habrían sostenido varios acercamientos íntimos, Daniela Celis reapareció en sus redes sociales con un desgarrador desahogo y una revelación inesperada.

En principio, Daniela Celis contó que algo no está bien con su cuerpo, puesto que experimenta sensaciones extrañas: “Yo no sé lo que me está pasando. Siento un asco en todo mi cuerpo, me siento asquerosa. No paro de vomitar y quiero sacar todo para afuera”.

Después, por medio del video que compartió a través de su cuenta de Instagram, Daniela Celis pidió ayuda. Puntualmente, la influencer comentó lo siguiente: “Si alguien me recomienda algo para hacer, alguna sesión... Me quiero limpiar, quiero pureza. Quiero sacarme todo lo que siento”.

Cómo si lo antes mencionado fuera poco, Daniela Celis acotó: “¿Qué terapia alternativa me pueden recomendar? Me siento fea“. Así, la influencer dejó ver que atraviesa por un momento complicado de su vida tras romper de manera definitiva la relación de más de 2 años que tuvo con Thiago Medina.

Qué dijo Thiago Medina sobre las declaraciones de Daniela Celis en la televisión

Thiago Median realizó un contundente posteo por Instagram y en este dejó saber lo descontentó que quedó por el accionar de Daniela Celis. Concretamente, el ex Gran Hermano escribió: “Yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”.

Por su parte, la hermana de Thiago también se hizo eco de la situación y comentó: “Él no sale porque no le gusta, pero no me toquen a mi familia”. Sin embargo, Daniela Celis tendría ya pautado tener apariciones en “LAM”, por lo que su sentir con respecto a lo sucedido con su expareja, podría expandirse si así lo desea.

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron por primera vez el rostro de sus bebés. (Instagram Daniela Celis)

Mientras que Daniela Celis se hace notar dentro de los medios, Thiago prefiere mantener su vida bajo perfil. En cuanto a las hijas que tienen en común, tanto él como ella aseguraron que comparten la tenencia de las niñas, por lo cual, no habría problema.