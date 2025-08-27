La Tana de Gran Hermano confesó cómo es Thiago Medina en la intimidad y dejó a todos sin palabras: “Es un...”.

La Tana, participante de Gran Hermano, volvió a estar en el centro de la atención, pero esta vez el conflicto surgió cuando Daniela Celis, afectada por la relación de Katia con su ex, le preguntó a Thiago Medina en una entrevista para Luzu TV si había disfrutado de su vínculo con Katia.

Thiago y Daniela hablaron sobre abrir la pareja.

Lejos de desmentir los rumores de romance, Thiago respondió con una frase que encendió la polémica. Con el escándalo instalado, la motoquera de la última edición del reality de Telefe reveló cómo fue el íntimo encuentro.

Esto fue lo que dijo La Tana sobre la intimidad que tuvo con Thiago Medina

Tras confirmar la aventura que tuvo con el exparticipante de Gran Hermano, Pilar Smith le preguntó a La Tana: “¿Puntaje del 1 al 10? porque dicen que es muy bueno”.

“¿Viste que dicen eso? bueno sí, le doy un 8″, respondió la motoquera, visiblemente fascinada por el encuentro que tuvo con el ex de Daniela Celis.

Más adelante, al ser consultada sobre su relación con Pestañela, La Tana se refirió al tema con calma: “De mi parte está todo bien, entiendo que recién se separaron y por ahí hay esos reclamos, idas y vueltas, como toda pareja. La vida misma”, concluyó, dejando en claro que no hay conflictos mayores de su parte.

En medio del escándalo y los rumores, La Tana logró dejar en claro su postura: aunque disfrutó del encuentro con el exparticipante de Gran Hermano, mantiene la tranquilidad respecto a su vínculo con Pestañela, mostrando que prefiere mantenerse al margen de los conflictos ajenos y centrarse en su propia vida.

El desconsolado llanto de Daniela Celis después de confirmar que Thiago estuvo con La Tana

En una nota con “LAM”, Katia Fenocchio “La Tana” confirmó que estuvo con Thiago Medina y, tras escuchar tal declaración, Daniela Celis (que estaba presente en el estudio) se quebró. “No me lo esperaba la verdad. Se lo pregunté a él y no fue sincero conmigo”, comentó la influencer.

Por su parte, Daniela añadió entre lágrimas lo siguiente: “Enterarme en televisión fue muy fuerte. Tuvimos una relación sincera, ¿por qué? No me lo merezco“.

Por último, pero no menos redundante, Daniela Celis dejó entredicho que había pensado en la posibilidad de darle una nueva oportunidad a la familia, pero tras el accionar de Thiago, ya no tiene la misma opinión: “Necesitaba saber que estuvo con alguien para yo poder salir de ahí. Las mentiras tienen patas cortas, yo se lo pregunté mil veces y él siempre me lo negó”, concluyó.