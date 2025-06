El desesperado pedido de La Tana de Gran Hermano en medio de la noche: “Un médico”

Momentos de tensión se vivieron en Gran Hermano 2024 (Telefe) cuando Katia “La Tana” Fenocchio comenzó a sentirse mal en plena madrugada. La participante, oriunda de La Matanza, debió pedir asistencia médica en vivo, lo que generó preocupación tanto dentro como fuera de la casa.

Todo ocurrió cuando La Tana estaba recostada en su cama y empezó a evidenciar malestar. Rápidamente, le pidió ayuda a su compañero Juan Pablo de Vigili, más conocido como Devi.

Katia "La Tana" de Gran Hermano.

El mal momento de La Tana en Gran Hermano

“Necesito que me den una pastilla porque me siento muy mal. Voy a tener que llamar a un médico porque me duelen mucho los oídos, pero mal”, le dijo La Tana a Devi, visiblemente angustiada.

Mientras intentaba explicarle los síntomas, las cámaras de la transmisión en vivo se cortaron abruptamente y pasaron a mostrar imágenes del jardín, preservando así la intimidad del momento.

Así ingresó La Tana a la casa más famosa del país.

El episodio encendió las alarmas entre los seguidores del reality, que comenzaron a preguntar en redes qué le pasaba a La Tana y cuál era su estado de salud.

El incidente llega en un momento clave del juego. La Tana, junto a Ulises Apostolo y Eugenia Ruiz, quedó nominada esta semana y el lunes uno de los tres deberá abandonar la casa.

Katia es una de las participantes más polémicas de esta edición.

No es la primera vez que la participante acusa un tipo de problema de salud. Y es que desde que ingresó que asegura atravesar diferentes dolores en el cuerpo. Uno de los más fuertes vinculado con su estómago, afectado por la cantidad de condimentos que utilizan quienes cocinan.