Thiago Medina estalló de bronca contra Daniela Celis tras su affaire con La Tana: “Ya no...”.

El universo de los ex participantes de Gran Hermano volvió a encenderse con un episodio lleno de polémica, emociones y fuertes acusaciones. Thiago Medina quedó en el centro de la escena mediática luego de que Daniela Celis, madre de sus gemelas, se quebrara en vivo al revelar que su ex pareja habría pasado una noche de pasión con La Tana.

Lejos de quedarse callado, Thiago recurrió a sus redes sociales para mostrar su malestar por la repercusión del tema.

“Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, lanzó indignado en una historia de Instagram.

El ex Gran Hermano trató de minimizar la controversia y llevar calma. “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo; que no lo querían aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”, expresó, mostrando su cansancio frente a las críticas y los mensajes que le llegaron en las últimas horas.

Esto fue lo que dijo La Tana sobre la intimidad que tuvo con Thiago Medina

Tras confirmar la aventura que tuvo con el exparticipante de Gran Hermano, Pilar Smith le preguntó a La Tana: “¿Puntaje del 1 al 10? porque dicen que es muy bueno”.

“¿Viste que dicen eso? bueno sí, le doy un 8″, respondió la motoquera, visiblemente fascinada por el encuentro que tuvo con el ex de Daniela Celis.

Más adelante, al ser consultada sobre su relación con Pestañela, La Tana se refirió al tema con calma: “De mi parte está todo bien, entiendo que recién se separaron y por ahí hay esos reclamos, idas y vueltas, como toda pareja. La vida misma”, concluyó, dejando en claro que no hay conflictos mayores de su parte.

En medio del escándalo y los rumores, La Tana logró dejar en claro su postura: aunque disfrutó del encuentro con el exparticipante de Gran Hermano, mantiene la tranquilidad respecto a su vínculo con Pestañela, mostrando que prefiere mantenerse al margen de los conflictos ajenos y centrarse en su propia vida.