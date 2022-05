Casada con Germán Paoloski y con tres hijos en común, la vida amorosa de Sabrina Garciarena siempre mantuvo un bajo perfil. Sin embargo, antes de formar una familia con el conocido periodista, tuvo varias relaciones amorosas de las que nunca, habló hasta ahora.

La protagonista de “Madres” reveló que antes de estar casada con el conductor, mantuvo una larga relación con un famoso que prefirió mantener en secreto. Tras tantos años de guardar oculta su historia de amor, la actriz reveló que fue novia con Gonzalo Heredia.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski con sus hijos Foto: Instagram/sabrinagarciarena

“Con Gonzalo Heredia nadie sabe que fuimos novios, pero estuvimos cuatro años”, confesó la actriz de “La Ley del Amor” en comunicación radial con Catalina Dugli. Y detalló: “Fue cuando éramos estudiantes de teatro”.

En ese sentido aseguró que decidió no hacer pública su relación ya que es amiga de Brenda Gandini, pareja actual del protagonista de “La 1-11/18″. Además, confesó que Heredia no fue el único famoso con quién tuvo un vínculo sentimental: “Trabajé en muchos países, con muchos galanes, y me he confundido realmente con muy pocos, pero por supuesto que te pasa. Muchos fueron novios míos”.

Pero ante la consulta de la conductora sobre quiénes habían sido sus novios famosos antes de conocer a Paoloski, Garciarena respondió con reparos: “Empecé a actuar a los 14, más o menos, y con él (Germán) empecé después de los 25 a estar de novia. Hay un tiempo ahí que una se enamoró y se confundió, por supuesto”.

Cómo es la relación de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

La artista visitó recientemente el programa de su marido “No es tan tarde” (NET) en Telefe y fue entrevista por él. Sobre cómo fue la experiencia de compartir el programa junto a su esposo contó que “es como llevar a un show televisivo algo cotidiano de la vida”.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski Foto: Instagram/sabrinagarciarena

“Por un lado, me divierte mucho y, por el otro, me dan unos nervios terribles. Nos amamos mucho, nos queremos mucho, nos cuidamos, pero sabemos que la personalidad de los dos es fuerte y, por ahí, la gente no la conoce tanto. Dentro de ese ámbito de pareja y de amor, hubo algunas cositas que nos pudimos decir”, recordó.