Sabrina Garciarena habló sobre su separación de Germán Paoloski: “Se volvió complicada la relación”

Sabrina Garciarena está en pareja desde hace 15 años con el conductor y periodista Germán Paoloski. Fruto de su relación tienen tres hijos: Leon, Mía y Beltrán Paoloski. Su historia de amor parece ideal, pero como todas las parejas, no todo es color de rosa para ellos.

Mantenerse juntos durante tantos años no es para nada fácil. Más allá de que el amor siempre esté presente, a veces los roces, el desgaste y las disconformidades no paran de aparecer. Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, la actriz habló de su relación con el periodista: “Estoy comprometida, pero no estoy casada. Nunca nos casamos. Hace 15 años que estamos, lo amo cada vez más. Es como un amor en construcción”.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski tienen tres hijos: León, Beltrán y Mia. (Instagram Sabrina Garciarena)

“Empezamos como amigos y bueno, Ricky, el marido de Panam que es uno de los mejores amigos de Germán, nos presentó en un grupo de amigos. Cuando los dos nos separamos de nuestras parejas, nos enamoramos. Es increíble, pasan los años y cada vez estamos mejor. Estamos bien y creo que es lindo para nuestros hijos”, agregó.

Sin que nadie lo esperara, Sabrina Garciarena confesó que estuvo un tiempo separada de Germán Paoloski: “Estuve casi diez años en España e Italia. Ahí se volvió complicada la relación, un poco. Tuvimos una relación a distancia, pero yo lo dejaba, lo cortaba”.

La separación de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Luego, Sabrina detalló cómo vivió esa etapa de su vida y contó los motivos de la separación con Germán Paoloski. “Decía ‘hasta acá y cuando vuelva, seguimos’. Me parece que así iba a ser un desastre. Las relaciones son difíciles. Es como dice Borges, las relaciones necesitan del día a día, pero yo me iba seis meses y estaba tan feliz de todo lo que pasaba afuera, que decía que tenía que vivirlo porque era chica”, cerró Garciarena.

Hace unos años cuando participaron de un programa juntos en Telefé, el conductor preguntó a la actriz: “¿Te gustaría cambiar algo de mí?” a lo que la actriz afirmó “un montón de cosas”. “Una de las cosas es que sos neurótico”, cerró ella riendo.