Revelaron la letal frase de Daniel Agostini que terminó con el romance entre su hijo Chyno y La Tana de Gran Hermano

Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, blanqueó su relación con Katia “La Tana” de Gran Hermano hace unos días. Pero de forma inesperada llegó a su fin. El romance que salió a la luz en una transmisión en vivo con un beso, se hizo viral y dejó a todos hablando de la relación. Ahora se conocieron los motivos de la separación.

Fue la ex Gran Hermano quien anunció que estaba nuevamente soltera y que la relación fugaz llegó a su fin. “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”, dijo La Tana en una historia de Instagram.

“Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien”, comentó ante la pregunta de sus seguidores.

La Tana de Gran Hermano anunció que se separó de Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez

El romance no solo tomó por sorpresa al público, sino que la familia de Chyno Agostini no sabía nada de la relación. Lo que más llamó la atención es la diferencia de edad entre ellos, La Tana tiene 35 años y el cantante de cumbia 24.

El periodista Fede Flowers contó en El Observador detalles de la ruptura. Según el panelista, fue Chyno Agostini quien decidió poner punto final a la relación.

La frase que le dijo Daniel Agostini para que su hijo Chyno se separe de La Tana

“Los padres, Daniel y Nazarena, pusieron el grito en el cielo. Apenas confirmaron el romance, el padre lo llamó y le dijo ‘no nos gusta ella para vos’“, contó Flowers sobre la frase letal que le dijo Agostini a su hijo sobre su relación.

“Daniel Agostini levantó el teléfono y habló con su hijo y textualmente le dijo que no le gusta que la Tana sea su novia, que no es buena prensa para él, y que no le suma positivamente a su imagen“, contó el panelista, teniendo en cuenta la carrera del cantante.

Chyno y La Tana. Foto: captura pantalla.

Asimismo, el periodista reveló que otro de los motivos de los padres de Chyno fue la diferencia de edad entre ellos.

Por otro lado, Flowers contó que habló con La Tana sobre el motivo de la ruptura: “Ella me dijo que cree que capaz fue por el padre, pero que eso ya lo debe solucionar el Chino para sus futuras relaciones y resaltó que no está segura porque es solo su intuición. Cada familia es un mundo, yo no estoy para lidiar con eso, él tendrá sus temas familiares, me dijo lavándose las manos“.