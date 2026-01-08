Romance inesperado: Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez, se mostró a los besos con La Tana de Gran Hermano.

Este miércoles salió a la luz una historia de amor tan sorpresiva como quienes la protagonizan: Katia “La Tana” (34), y Chyno Agostini (25).

La ex participante de Gran Hermano recibió al hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini en su programa de streaming por Kick. Allí, entre charlas distendidas y confesiones personales, ambos fueron dejando entrever la cercanía que los une hasta que finalmente confirmaron que están en pareja desde hace un tiempo.

Frente a las preguntas y sospechas del público, decidieron blanquear el vínculo sin vueltas: sellaron el momento con un beso en cámara que disipó cualquier duda y oficializó una relación que nadie esperaba, pero que ya dio que hablar.

La relación que tenía Morena Rial con el hijo de Nazarena Vélez

En febrero de 2025, tras conocerse que Morena Rial estuvo varios días detenida en San Isidro por un robo bajo la modalidad escruche en Villa Adelina, Nazarena Vélez sacó a la luz un lazo hasta ese momento poco conocido entre su hijo, Chyno Agostini, y la hija de Jorge Rial.

Luego, la actriz y productora profundizó en la relación que une a Chyno con Morena y aclaró que no se trata de algo reciente, sino de un vínculo que se remonta a la infancia de ambos, dato que generó sorpresa entre quienes la escuchaban.

Morena Rial. Foto: captura pantalla

“Morena siempre tenía una gran relación con el Chyno, le tengo mucho cariño a ella y a su hermana. Me cuesta hablar porque la vinculo mucho al Chyno y su niñez. Me angustia, pero también me angustia la gente que es robada, por supuesto”, expresó Nazarena, conmovida por la situación.