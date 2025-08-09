Casi 18 años después, salió a la luz el insólito motivo de la separación entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

Por primera vez en 18 años, Nazarena Vélez reveló la verdadera razón detrás de su separación de Daniel Agostini, con quien mantuvo una relación desde 1999 hasta 2007 y con quien comparte a su segundo hijo, Gonzalo.

Nazarena Vélez hizo un mea culpa de su pelea con Daniel Agostini: “Me arrepiento de…”

En una charla con sus compañeras de LAM, la panelista admitió que los celos del cantante no fueron la única causa que llevó a la ruptura. Además, afirmó con contundencia: “Me va a odiar hasta el día de su muerte”.

Todo comenzó tras una entrevista realizada al exlíder de Sombras, donde habló sobre Nazarena y la relación familiar que mantienen.

Esto fue lo que dijo Daniel Agostini sobre su relación con Nazarena Vélez

“Los dos somos buenos padres. Excelentes. Yo hago mi parte y no sé lo que hace ella, pero sí sé que es una buena madre porque está pendiente de su hijo”, comenzó diciendo Daniel.

Luego agregó: “Hemos tenido hasta conversaciones por el tema de Gonzalo y hoy que es grande, estamos un poco distanciados, porque ella está en su mundo con Santi (Caamaño) que lo adoro con toda mi alma, es un tipazo”.

El cantante no está muy contento con los memes sobre él

“Estoy al tanto también de Bárbara (Pucheta), que nació su bebé y me parece genial. Yo adoro la familia. Integramos a Thiago (Rodríguez), viene a visitarnos y es íntimo de Santino (Agostini). ¡Imaginate! Así que está todo bien, unión y familia. Eso para mí es importantísimo, todo tiene que estar en la misma sintonía”, añadió el ídolo de la movida tropical.

Finalmente, al hablar sobre las razones que llevaron a su separación de Nazarena, dijo: “En las parejas en general tiene que haber una compatibilidad. Si hay formatos de pensamientos distintos, ahí es donde empieza a flaquear”.

Las razones por las que cortaron Nazarena Vélez y Daniel Agostini

De regreso en el estudio, Ángel de Brito le lanzó una chicana a su angelita señalando que su expareja recordaba el nombre de todos sus seres queridos. “Es verdad, los quiere a todos. A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué”, admitió la exvedette.

Entonces, el conductor de LAM le preguntó si ese era el motivo de su separación, a lo que la también actriz respondió: “Sí, creo que sí... Yo ya estaba separada, el último año con Daniel estábamos por el Chyno (Gonzalo), porque había mucho amor. Y no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas”.

Luego, la exmodelo agregó: “A él no le gustaba que yo trabaje, y yo me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustó”.

El debate en el piso de LAM se profundizó y, cuando Ángel le pidió que nombrara a la persona con la que Agostini sospechaba que la engañaba, Naza respondió: “Creo que con unos cuantos”. “No te creo”, le replicó Ángel.

Nazarena y Barbara Velez Foto: Pedro Castillo / La Voz

“Yo no lo cagué nunca. Lo juro por mis tres hijos. Sí, al tiempito, como ya estaba muy desgastada, arranqué a... pero nunca lo cagué”, precisó Vélez, quien se negó a dar nombres por respeto a su actual pareja, Santiago Caamaño.

“¿Y te arrepentiste de no haberlo engañado?”, indagó De Brito. “No, porque creo que él nunca me cagó”, afirmó Nazarena. “¿Y por qué se separaron?”, insistió el periodista. “Porque era muy celoso, no le gustaba que trabaje, él quería que la mujer se quedara adentro de la casa. Capaz ahora cambió, conmigo era así”, concluyó la panelista.