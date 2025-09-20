Nazarena Vélez contó por qué empezó a trabajar en el medio y sorprendió a todos: “Empecé por la…"

Después de la carrera actoral que forjó durante gran parte de su vida, Nazarena Vélez se sinceró en el piso de Intrusos. La actriz habló de la realidad que vivió dentro del medio más allá de lo que visibilizan los reflectores.

En principio, Nazarena Vélez remarcó cuán importante es el dinero para ella: “La plata es muy importante en la vida. Con el tiempo entendí que la independencia económica es fundamental si no queres depender de nadie a corto y largo plazo”.

Nazarena Vélez de joven.

Según Nazarena Vélez, su padre ejemplificó lo que es el esfuerzo real, puesto que trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde para que a ella y a sus seis hermanos no les faltara nada: “Vengo de una familia muy laburante”.

Desde entonces, Nazarena Vélez aseguró que quería tomar dicho ejemplo y replicarlo en su día a día: “Yo no empecé porque quería ser modelo, ni porque quería ser famosa, empecé por la guita”.

La realidad que Nazarena Vélez vivió dentro del medio

Nazarena Vélez contó cómo eran sus días en el medio cuando su carrera estaba en la cima: “Yo trabajaba, el domingo terminaba acá, me tomaba en la mañana el avión para ir a Córdoba, hacía mil quinientas notas y a la noche hacíamos show con Polino (Marcelo) y me volvía para seguir trabajando acá (en la Capital). Me pagaban mucha plata, yo trabajaba por eso, por guita”.

Incluso, Nazarena en la nota con Intrusos remarcó: “Yo no tengo nada de pelotuda, siempre fui muy consciente”. Aun así, la actual panelista de LAM reconoció que, las ganancias como actriz no eran millonarias.

Nazarena Vélez y Carmen Barbieri en el pasado.

“Cobraba bien como actriz, pero no era millonaria”, contó Nazarena Vélez y, minutos más tarde, bromeó, “en el proceso me di cuenta de que el negocio está en producir”. Con tales confesiones, la figura de América TV dejó en claro el motivo por el cual se esforzó para que su carrera actoral despegara de la mejor forma y su impacto fuera reconocido por las masas.