El duro relato de Nazarena Vélez sobre su problema de salud que le impide caminar: “Me duele un montón”

Nazarena Vélez reveló ante las angelitas y los panelistas que está lidiando con un dolor persistente. Esta molestia la obliga a mantenerse de pie durante gran parte del programa, especialmente mientras cumple con su rol de conductora, reemplazando a Ángel de Brito, lo que hace aún más exigente su participación en el ciclo.

Cómo está Nazarena Vélez de salud

En LAM (América TV), Nazarena Vélez compartió con los panelistas que está lidiando con un intenso dolor en la zona del ciático, lo que limita notablemente su movilidad. Durante el programa, la conductora llamó a Yanina Latorre para mostrarle cómo se manifiesta la dolencia y en qué parte de la espalda baja se localiza.

“Tengo un dolor de ciático. No sabés el dolor que tengo. Puede ser por los tacos o la postura. Me duele un montón. Fue de un momento para el otro. Camino como lento”, explicó Nazarena, dejando en claro que la combinación de largas horas de pie, el uso de tacos y la tensión por mantener cierta postura durante el programa derivaron en un malestar considerable.

“No, pero algo me pasó ayer a la tarde. Algo hice y para mí los tacos”, agregó la conductora provisoria mientras cumple la función de reemplazar a Ángel de Brito. Más adelante, cuando le preguntaron si había tenido intimidad con su pareja en los últimos días, Nazarena respondió con sinceridad: “No, no pasó. Realmente no pasó”.

El tremendo enfrentamiento entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke

“Era un momento en el cual, yo la estaba pasando muy mal y tenía que salir a laburar. Me esforcé para pagar y que esto no pase. Repito, yo trabajo por la guita. Entonces yo tampoco le cag...guita a nadie. Ella dijo que necesitaba la plata, dejándome a mí como una mie... cuando ella cobró hasta el 19 de diciembre. Es decir, que solo le quedó una quincena que fue cuando después falleció Fabián", contó con angustia Nazarena al aire de LAM.

En ese momento, Evelyn llamó al programa para hablar con Nazarena, pero la conversación terminó a los gritos en vivo. “Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía con la gente. Te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hicieras el escrache que me hiciste. Me pareces, de verdad, mala leche”, lanzó sin filtros la panelista de LAM.

Nazarena Vélez cruzó en vivo a Evelyn. Foto: captura pantalla.

“Vos deberías haber tenido la empatía“, le contestó picante Evelyn Von Brocke, lo que hizo enojar a Nazarena y terminó a los gritos.

“¡Pero chup... las dos tetas, pelot...! ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿No te das cuenta? ¿Vos querés que yo vaya a pagar algo que yo ya pagué? ¿Vos escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué yo tenga empatía con vos? ¿De verdad? ¿Por dos bolos de mier...? Me tendría que haber ido“, explotó Nazarena a los gritos.