Revelaron el verdadero motivo de la separación de la China Suárez y Lauty Gram: “Ella se cansó de…”

A pesar de haber vivido un intenso romance, la China Suárez y Lauty Gram ya no están juntos. La fugaz historia de amor, con viajes por el mundo, salidas juntos y festejos de cumpleaños, llegó a su fin. Nuevamente, la actriz decidió dar un paso al costado y se conocieron los motivos por los cuales terminó su vínculo amoroso.

Los rumores de la ruptura de la China Suárez y Lauty Gram tomaron fuerza durante un vivo de la actriz, en el que ignoró los mensajes románticos que le dejaba el joven. Además, ella dejó de seguirlo en redes por lo que ya no quedaron dudas de que ya no están juntos.

El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles de esta separación y contó por qué la actriz le puso un punto final a su vínculo con Lauty Gram. Según indicó el conductor de Mitre Live, la China se cansó de sus actitudes inmaduras.

Las lujosas vacaciones de la China Suárez y Lauty Gram en Miami Foto: Instagram

“Lo que me cuentan allegadas a la pareja es que están separados, que no saben si es definitivo pero que han tenido una fuerte discusión”, contó el periodista asegurando que fue una decisión de la actriz.

EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ Y LAUTY GRAM

Según explicó el periodista, “ella se cansó de los planteos de Lauty sobre manejos de su vida y se hartó de su inmadurez”. Además recordó: “Yo ya te conté lo que ocurrió en Uruguay post incidente con la prensa donde Eugenia lo habría ubicado diciéndole que no puede reaccionar así cómo reaccionó”.

Luego analizó la situación en profundidad. “Acá tenemos a una mujer que entiende como nadie todo lo qué pasa a sus costados mediáticamente y del otro lado a una persona como Lauty que no se acostumbra”, sumó. También señaló que la ‘frutilla del postre’ fue ese vivo de Instagram en el que el joven se comportó como “un pesado total”.

El joven cantante compartió una foto desde el baño de la China Suárez. (Instagram)

Por último, se refirió a la supuesta reconciliación de la actriz y cantante con su ex, Rusherking. “Sé que por estas horas están circulando coincidencias de Rusherking y la China, yo pregunté si la ruptura con Lauty es por una posible reconciliación pero no recibí respuesta a eso lo cual me generó sorpresa”, concluyó Juan Etchegoyen, dejando una pregunta flotando en el aire.