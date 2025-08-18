Rafa Ferro contó por qué dejó la actuación y empezó a trabajar como chofer en una reconocida aplicación: “Estuve 7 meses...”

Rafael Ferro atravesó un momento inesperado en su carrera antes de sumarse a Quebranto, la serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel. En diálogo con Fabián Casas, el actor relató que estuvo siete meses sin recibir propuestas laborales y que, en plena incertidumbre económica, decidió anotarse como chofer de una aplicación para poder tener ingresos y mantener una rutina.

El actor hizo rueda de prensa tras el estreno de la serie.

“El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar”, recordó en el programa Picnic Extraterrestre. “Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije: ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”, reveló.

En medio de un viaje de Retiro al Aeroparque recibió la noticia que lo devolvió a la actuación: “Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, ‘che, te eligieron’. Estaba por dejar a un pasajero y ahí me enteré que me querían para ese papel”, contó Ferro emocionado.

Los protagonistas de Quebranto

La serie marca el regreso de Tini Stoessel a la ficción con un papel desafiante. Ella interpreta a Miranda, una joven argentina adoptada que sufre ansiedad por desconocer sus raíces y emprende una búsqueda que la lleva a enfrentarse con secretos familiares. A su lado aparecen Jorge López, Martín Barba y un elenco encabezado por el propio Ferro, que da vida a uno de los integrantes del clan Lara, una familia poderosa atravesada por tensiones políticas y económicas.

Rafa Ferro en Quebranto.

La producción de Non Stop México tiene seis episodios y ya despertó gran expectativa en la plataforma. Para Ferro, el proyecto significó no solo un trabajo, sino la posibilidad de salir de una etapa marcada por la angustia laboral. “Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera”, reconoció.