Rafael Ferro habló por primera vez sobre su adicción y conmovió a todos: “Quiero que mis hijos...”

Con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, Rafael Ferro es uno de los actores más respetados del ambiente. Sin embargo, en una reciente entrevista con Cenital, sorprendió al hablar de una adicción que atraviesa su vida y de la que nunca había hablado en público.

Lejos de los clichés del mundo del espectáculo, Ferro confesó que su verdadero “vicio” no está en las fiestas ni en los excesos, sino en los libros. Su pasión por la lectura, contó, se transformó con los años en una necesidad difícil de controlar.

El actor tiene miles de libros en su casa.

Qué dijo Rafael Ferro sobre su adicción a los libros

“Vengo acumulando libros como loco”, reveló el actor con total sinceridad. Y explicó que cada vez que entra a una librería es casi imposible salir con las manos vacías. “Soy muy fetichista. Compro libros por lo lindos que son, por la edición, por el diseño. No puedo parar”, admitió.

Rafael Ferro sobre su adicción a los libros.

Según contó, el hábito empezó en la adolescencia, cuando descubrió su amor por la literatura. Desde entonces, leer se convirtió en una parte esencial de su vida. “No puedo dejar de leer, como no se puede dejar de fumar o de tomar merca. Necesito estar leyendo todo el tiempo”, dijo con humor.

En su casa, los libros están por todos lados. Bibliotecas, mesas, estanterías improvisadas. Incluso confesó que sueña con armar una especie de “pared de libros” con los ejemplares que sigue comprando.

Ferro acumula ejemplares de cientos de autores.

Ferro también habló de cómo busca transmitir esta pasión a sus hijos. “En casa se lee. Ellos me ven todo el tiempo con un libro en la mano. No quiero forzarlos, pero sí que sientan curiosidad por saber qué es eso que tanto me atrapa”, explicó.

Para él, la biblioteca que está armando no es solo un espacio personal, sino un legado. “Quiero que mis hijos hereden una gran biblioteca. Que algún día encuentren los libros que me marcaron, que vean mis subrayados, mis notas. Que sea un mapa de quién soy”, expresó.