Quién es Sabrina Carpenter, la artista que acompañará a Taylor Swift en sus shows en Argentina

La cantante estadounidense Taylor Swift confirmó que el 9 y 10 de noviembre de 2023 se presentará por primera vez en Argentina, como parte de su esperada gira “The Eras Tour”. Además, la cantante ha seleccionado una destacada telonera para sumarse a sus presentaciones, la actriz y cantante estadounidense, Sabrina Carpenter.

La artista de 24 años es cantautora, toca hasta 4 instrumentos y además, también es actriz. Comenzó a despegar su carrera en el año 2011, cuando hizo su debut en la televisión en un episodio de Law & Order: Special Victims Unit.

Sabrina Carpenter Foto: web

La carrera musical de Sabrina Carpenter

Sin embargo, fue en 2014 cuando la pequeña actriz obtuvo su primer papel protagónico en la serie de Disney “Girl Meets World”, donde interpretaría a “Maya Hart”, la rebelde y perdida mejor amiga de la protagonista. Durante su período actoral, Carpenter comenzó su carrera musical en 2015.

Su primer sencillo titulado “Can’t Blame Girl For Trying” fue todo un éxito. Además, prestó su voz para la canción principal de “Girl meets world” llamada “Take On The World” y para la banda sonora de la película “How To Build A Better Boy” con “Stand Out”.

Sabrina Carpenter en la serie de Disney “Girl Meets World”, interpretando a “Maya Hart” Foto: web

Ese mismo año publicó su primer álbum, “Eyes Wide Open”, una colección juvenil de canciones que fusionan elementos del pop y el folk, abordando temas como el amor y la importancia de disfrutar la vida.

El primer álbum de Sabrina Carpenter: “Eyes Wide Open” Foto: web

Luego de la pandemia, Sabrina firmó con la discográfica Island Records y publicó el single “Skin”, el cual sus fanáticos creen que fue en respuesta al sencillo debut de Olivia Rodrigo, “Drivers License”.

¿Qué ocurrió entre Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo?

La joven cantante de “Can´t blame a girl for trying” se encontró envuelta en un triángulo amoroso junto a Olivia Rodrigo y el actor musical Joshua Bassett.

La historia comenzó con Olivia Rodrigo y Joshua Bassett, quienes fueron los actores elegidos para protagonizar “High School Musical: El Musical: La serie” como Nina y Richard. Así fue como en el 2019 comenzaron a salir. Sin embargo, su relación llego a su fin, cuando el actor comenzó a verse con alguien más.

Sabrina Carpenter, Joshua Bassett y Olivia Rodrigo Foto: web

Sobre esta historia trata “Drivers License”, la exitosa canción de Olivia. La protagonista de “High School Musical: El Musical: La serie” relata su experiencia de haber conseguido la licencia de conducir, un tema que siempre había platicado con su enamorado, pero ahora debe manejar sola debido a que él está con una “chica rubia” mayor que ella.

La chica de la que habla es Sabrina Carpenter, quien estuvo pasando mucho tiempo con Joshua en su momento. Igualmente, a finales de 2021, Joshua declaró que se encontraba soltero. Más tarde, a principios de mayo de 2022, los fanáticos notaron que Carpenter ya no seguía a Bassett en Instagram, por lo que dedujeron que no había nada más entre ellos.

El último lanzamiento de Sabrina Carpenter: “Emails i can´t send”

Su cuarto álbum, “Emails i can´t send”, llegó en junio de 2022 y su intérprete lo describe como el más honesto de su carrera. Este proyecto comenzó a desarrollarlo durante la pandemia.

“Este álbum comenzó en mi habitación. Me escribía muchos correos electrónicos a mí misma para lidiar con el hecho de que aún no tenía un terapeuta. Empecé a sacar palabras, frases y títulos que terminaron convirtiéndose en el comienzo de muchas de las canciones de este disco”, explica en la introducción del disco en Spotify.