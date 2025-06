Quién es la ex Casi Ángeles que se sumó a la polémica entre Wanda Nara y la China Suárez ¿de qué lado está?

Casi Ángeles fue una de las novelas más exitosas de Cris Morena que conquistó al público con sus shows, canciones y trama, no solo en Argentina, sino que en otras partes del mundo. La exitosa serie tuvo cuatro temporadas y de allí surgió la banda los “Teen Angels”, formado por sus protagonistas: Lali Espósito, Peter Lanzani, Nico Riera, Gastón Dalmau y la China Suárez.

Si bien pasaron más de una década de la última edición, entre ellos conservan un vínculo. La China Suárez se bajó en la última gira y presentación de la banda teen y en su lugar la reemplazo Rochi Igarzabal, quien formó parte de la novela en las últimas temporadas. A ellos se agregaron Cande Vetrano, Mery del Cerro, Gimena Accardi y Nico Vázquez, entre otros famosos que pasaron por la serie de Cris Morena.

Lo cierto es que la mayoría mantiene un vínculo y de vez en cuando se cruzan o juntan para festejar cumpleaños o eventos importantes. En medio del escándalo que generó el WandaGate que comenzó en 2021 y volvió a revivir con más fuerza desde que Wanda Nara se separó de Icardi y éste comenzó su romance con la China Suárez.

Wanda Nara y la China Suárez

Cabe recordar que la feliz pareja tuvo un affaire en 2021 y fue lo que desató el escándalo. Esto llevó a que todo el mundo hable del tema y se elijan bandos entre team China o team Wanda.

Lali Espósito se volvió viral en las últimas horas luego de que confesara que no tiene relación con la China Suárez, lo que sorprendió porque en su momento fueron muy amigas.

Así se veía la China Suárez en Casi Ángeles.

“No soy amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida por los medios y por gente en común que tenemos", explicó Lali.

La ex Casi Ángeles que se metió en la polémica entre Wanda Nara y la China Suárez

Tras las declaraciones de la artista, se supo que otra integrante de Casi Ángeles mostró su bando en el WandaGate. Se trata de Rocío Igarzabal, quien fue su reemplazo en la banda y además fue pareja de Nicolás Riera, igual que la actriz.

La ex Casi Ángeles que se metió en la polémica de Wanda Nara y la China Suárez

“Qué hermoso lugar”, escribió Rochi Igarzabal en una publicación de Wanda Nara en la que mostraba su casa de campo en Italia. De esta forma, la ex Casi Ángeles dejó en claro que es team Wanda y que está todo mal con la China Suárez.

Habrá que esperar a ver que otro exactor de la popular novela muestra su apoyo o rechazo a la polémica del momento entre Wanda, Mauro y la China.