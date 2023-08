Qué fue de la vida de Rocío Oliva, a casi tres años del fallecimiento de Diego Maradona

Rocío Oliva celebró sus 33 años rodeada de amigos, familia y su círculo más cercano. Feliz y muy activa en lo que es su carrera, la ex de Diego Maradona volvió a los medios tras varios meses de poca exposición.

La mediática contó que se siente en eje consigo misma y que pudo encontrar una sintonía en su vida como nunca antes gracias a un acompañamiento terapéutico. En diálogo con Revista Hola!, Rocío indicó: “En lo personal, creo que estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida, estoy disfrutando mucho”.

“Me siento feliz. Me despierto contenta todos los días, algo que no me pasaba desde hacía mucho tiempo, y disfruto estar con mi familia y amigos”, señaló Oliva, que está por abrir nuevas escuelas de fútbol femenino en el extranjero.

Así está la ex de Diego Maradona. Foto: twitter

El trabajo de Rocío Oliva en el mundo del fútbol femenino

Rocío pudo volcarse de lleno y con mucho entusiasmo a su profesión: “Tengo cuatro academias de fútbol femenino que funcionan a la perfección. Ese es mi trabajo, mi pasión. Mis alumnas van desde los 4 a los 16 años y me gusta acompañarlas, ayudarlas, incentivarlas”.

Este momento es de suma importancia para Rocío Oliva, que reveló que está en un “momento de toma de decisiones”. “Tengo todo sobre la mesa. Debo pensar si quiero ser DT, estar en los medios o abrir más academias en el mundo”, dijo sobre el abanico de oportunidades que se le presentó.

Por ahora, en diciembre va a abrir una escuela en Cincinnati, Estados Unidos, para seguir fomentando la inclusión y visibilización de las mujeres en el deporte.

El presente sentimental de Rocío Oliva

A tres años del fallecimiento de Diego Maradona, Oliva blanqueó sin timidez que se encuentra sola. Además, subrayó que su trabajo le consume mucho tiempo y energía.

“Para estar en pareja tengo que estar muy enamorada y no me tocó eso de volver a enamorarme”, reflexionó Rocío Oliva, que cerró con un mensaje esperanzador sobre el amor: “En algún momento llegará, pero así estoy muy bien. Ojalá el día de mañana me enamore y pueda formar una familia”.