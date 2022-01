Vicky Xipolitakis y Javier Naselli siguen en su batalla legal. Ahora, el empresario busca poder ver a su hijo, Salvador Uriel, de 3 años.

El empresario rompió el silencio a través de sus redes sociales, donde compartió una extensa carta dedicada al pequeño.

Qué dice la carta que publicó el ex de Vicky Xipolitakis

“Hijito mío: A pesar de que las circunstancias nos impidan vernos, yo estoy acá pensando en vos y escribiendo este mensaje abierto, sincero y lleno de amor hacia vos”, comenzó diciendo la carta.

El 5 de febrero de 2018, Xipolitakis se casó con el empresario Javier Naselli en Nueva York​.

“Hace años la gente nos impide vernos sin motivos, con chicanas legales, con excusas y falsas acusaciones. Con mucha corrupción de por medio. Estoy preocupado por vos, el no poder estar presente en tu vida hace que me pregunte quién te cuida, por qué no vas más a la escuela… Que me habían dicho que tanto te gustaba la seño, que te divertías y ahora ni te llevan a la escuela. Simplemente porque tu mamá está de viaje permanentemente. Me gustaría ser yo el que pueda llevarte y poder verte feliz”, continuó.

“Hace tres meses estoy esperando para poder verte y solo pude hacerlo dos veces en tres meses. Encima al día siguiente de nuestra visita apareció una denuncia de violencia en mi contra en un Juzgado de Lanús ¿Qué daño te puedo hacer yo, mi amor? Con todo lo lindo que jugamos ese día en presencia de tu abuela y de la asistente social”.

El hijo de la expareja nació el 12 de diciembre del 2018.

“Dijeron que te pegué y eso es una falsedad que hasta la jueza y la trabajadora social negaron. Así y todo, la perimetral permanece ¡Qué impotencia! ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Es acaso porque hay contribuciones monetarias a la política en Lanús?”, señaló.

“Es alguna decisión de la justicia corrupta de Avellaneda, pagada con la plata sucia de la política. Luego, una jueza corrupta de Lanús dictaminó que yo no te puedo ver, ni siquiera acercarme a la zona donde vivís. Está pagada por la plata sucia de la política. Son cosas que todavía no entendés hijo, ellos se escudan en la feria judicial y ya fue la tercera Navidad y el tercer Año Nuevo que no puedo verte”.

Vicky Xipolitakis acompañando a su hijo, Salvador Uriel a su primer día de jardín.

Luego agregó: “Todo el show mediático no sirve de nada, es ruido para justificar que te quieren, pero no dejan de ser una parte importante de la falta de empatía que tienen con vos hijo ¿Cómo te pueden privar de ver a tu papá? Es un derecho tuyo. Cada vez que nos vimos hubo una demostración genuina de amor documentada por cada asistente social que estuvo presente. Aun así después de cada visita salía una nueva denuncia por cosas que no existieron. Ni tu madre estuvo presente para poder decir que eso pasó; todas las visitas fueron supervisadas y una jueza determinó que no hubo nada irregular”.

La carta sigue varios párrafos más donde resalta que tampoco puede ver al pequeño por la plataforma de Zoom. Luego se despide con un “Te extraño mucho hijito y me despido hasta el día en que volvamos a vernos”.