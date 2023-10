Preocupación por la salud de Verónica Ojeda: “Tiene muchísimas complicaciones”

A raíz del caso de Silvina Luna, cada vez más famosas hablaron de problemas de salud tras operarse con Aníbal Lotocki. Así fue como se conoció que Verónica Ojeda, quien se hizo una liposucción hace varios años con el médico, presentaba granulomas.

Ahora, en Intrusos informaron que Ojeda está sufriendo complicaciones derivadas de ello y que hay gran preocupación por su salud.

Karina Iavícoli contó: “Es preocupante, es grave. Está yendo esta tarde a un centro especializado a hacerse estudios, por los granulomas que surgieron por las operaciones que le hizo Lotocki”. “Ella lo describe como fuego debajo su cintura, ardor, dolores, no se puede sentar, muchísimo dolor”, detalló.

Luego, agregó: “Se va a tener que hacer estudios extremos para ver qué es lo que tiene. Sí sabe lo de los granulomas, y sabemos que la operó Lotocki. Ellos tenían relación de amistad. Incluso, tal era la confianza, que en una cena que se hizo en su casa, Lotocki le propuso casamiento a Pamela Sosa, según me cuentan”.

“Está muy preocupada por su salud, también se interiorizó con Virginia Gallardo. Lo que describe es lo que dicen todas las personas que pasaron por el quirófano con él”, cerró Iavícoli.

Qué dijo Verónica Ojeda sobre las cirugías que se hizo con Aníbal Lotocki

Verónica Ojeda fue sincera y contó que tiene granulomas en el cuerpo, el cual es el primer síntoma de los pacientes de Lotocki.

Luego contó que tipo de intervenciones quirúrgicas se hizo con el médico: “Una lipoaspiración en abdomen y cintura, en espalda para quitarle exceso de tejido graso, y relleno de glúteos”.

Daniel Ambrosino, el periodista de América Noticias detalló sobre los cuidados que debe seguir Ojeda: “Tiene dolores en la cintura, tiene durezas, tiene una especie de piedra en la cola. Los médicos le aconsejan no hacer ningún tipo de gimnasia que fuerce la cintura o los glúteos para no provocar cierto dolor en esa zona, para no sensibilizar esa zona”, expresó.