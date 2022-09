Por separado: los tiernos mensajes de Tamara Báez y L-Gante por el primer año de su hija Jamaica

El primer año de Jamaica llegó en medio de fuertes rumores de separación entre Tamara Báez y L-Gante. Después del video que muetra al líder de la cumbia 420 a la salida de un hotel de alojamiento con otra chica, todo apunta a una ruptura definitiva entre ellos.

Pero decidieron que su crisis de pareja no opaque el día tan especial para su pequeña. Es por eso que organizaron una mega fiesta con una decoración especial para celebrar el cumpleaños. Además ambos le dedicaron a su nena mensajes muy tiernos y cariñosos en las redes sociales.

Jamaica la hija de Tamara Báez y L-Gante cumplió un año Foto: Instagram

Lo llamativo fue que las publicaciones las hicieron por separado, cada uno desde su cuenta de Instgram en imágenes en los que no aparecen juntos.

Los mensajes de L-Gante y Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica

El músico pasó toda la tarde del lunes pegado a su hija, mientras en la casa se encontraba Tamara con todos los preparativos para dejar la decoración lista. A través de sus historias, L-Gante subió algunos momentos compartidos con su primogénita y este martes destacó: “Feliz primer año. Desde que me enteré de tu llegada hasta el día de hoy no he frenado”.

“No me ha vencido la mala vibra ni tampoco bajaré los brazos. Papá te brindará todo y te va a tener como una reina siempre. Te amo mucho mi bebé”, garantizó.

El mensaje de L-Gante para su hija Foto: Instagram

Por su parte, la influencer subió un posteo a su perfil con fotos de un book especial de Jamaica para dedicarles dulces palabras en la previa de la celebración: “Me emociona tanto que estamos a días de tu cumple mi amor. Pasó tan rápido, estás tan grande, tan buenita, tanto amor que me brindas. Me haces muy feliz con tus mimos.

Jamaica la hija de Tamara Báez y L-Gante Foto: Instagram

Todas las expectativas están depositada en lo que será el festejo de la tarde, ya que hay incertidibre acerca de si Tamara y L-Gante se mostrarán juntos o si confirmarán la separacion.