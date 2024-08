¿Paulo Dybala en River? La postura de Oriana Sabatini que enloqueció a los hinchas

La llegada de Marcelo Gallardo a River generó un cambio de 180 grados. A solo días de haber dirigido dos partidos del Millonario, ha modificado el equipo con fichajes importantes, como el de Marcos Acuña.

El "Huevo" Acuña fue presentado en River con divertidas publicaciones.

“Estoy contento de llegar a River”, destacó el defensor al arribar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Pese a este gran pase, los fanáticos se ilusionaron con otro posible campeón del mundo. Se trataría de Paulo Dybala, quien habría firmado con el equipo Al Qadsiah por 15 millones de euros.

Paulo Dybala se va a Arabia Saudita (Roma)

“Paulo Dybala va a ser jugador de Al Qadsiah de Arabia Saudita. El pase se va a hacer por 15 millones de euros. El contrato va a ser por tres años. Ya llegaron a un acuerdo contractual con Dybala y están definiendo los detalles en Italia. Se va a hacer”, confirmó Gastón Edul.

El contrato de La Joya con el club árabe sería hasta 2027 con un ingreso de 60 millones de euros. Sin embargo, un accionar de Oriana Sabatini despertó la esperanza de los usuarios por su llegada al Millonario.

¿Paulo Dybala podría ir a River?

Los rumores comenzaron cuando Juan Cortese confirmó que la dirigencia estaba buscando a figuras en su equipo como Dybala. Estas declaraciones se hicieron virales, al punto que los usuarios solicitaron que la pareja se fuera a Buenos Aires.

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Gentileza Instagram.

“Estoy para que la pareja más linda del país venga a Núñez. Ahora o el año que viene. @orisabatini, hazlo”, destacó un usuario en X (antiguamente conocido como Twitter).

Este último generó suma repercusión en la red social, al punto que le llegó a Oriana Sabatini. Desde este aspecto, la cantante decidió darle me gusta a la publicación.

La prueba de que Oriana Sabatini le dio me gusta a la declaración del usuario sobre La Joya en River. Foto: @termenzo

“No la quise botonear, pero una chica ya lo hizo. Oriana le dio like a mi tweet muchachos”, destacó la cuenta que publicó el tweet.

Por el momento, se conoce que Dybala se iría con Oriana a Arabaia Saudita. Sin embargo, esta acción ilusionó a la hinchada sobre el regreso del jugador a Argentina.

A qué se dedica Oriana Sabatini actualmente

Desde otro aspecto, la modelo se sinceró en sus redes sobre cuál es su profesión actual. Luego de incursionar en la actuación y música, Sabatini decidió abarcar otros proyectos.

Oriana Sabatini y Noel Barrionuevo hablaron de su paso por los TCA Foto: Captura de YouTube

“Vivo del podcast que estás mirando, de acciones con marcas, de las canciones que saco. Y, de vez en cuando, preparo muertos. Por momentos, me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral, el estrellato. Y es como, ¿por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me explique por favor”, destacó la actriz.