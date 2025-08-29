Paloma Silberberg, la ex de Nico González, explotó y contó cómo descubrió la infidelidad: “Los vi en...”

Paloma Silberberg no se guardó nada. Después de semanas de especulaciones y del video viral de Nicolás González con Sabrina Rojas en un boliche de Buenos Aires, la ex pareja del futbolista de la Selección decidió hablar. Y lo hizo con un relato cargado de bronca, ironía y dolor, donde expuso las infidelidades del delantero.

En una entrevista con A la tarde, Paloma repasó los tres años de relación y fue contundente: “Me vio la cara de tonta durante tres años seguidos”. La declaración dejó en claro que la confianza estaba quebrada desde hacía tiempo y que el vínculo terminó de la peor manera.

La joven explotó contra el futbolista.

Cómo descubrió Paloma la infidelidad de Nico González

La modelo relató que todo ocurrió cuando viajó a la Argentina y, al no poder comunicarse con su pareja para que la buscara en el aeropuerto, decidió revisar las cámaras de seguridad de la casa que compartían en Italia. Lo que encontró la dejó sin palabras.

“Antes de que yo aterrice en Argentina, él estaba con otra”, aseguró, y agregó que la escena fue imposible de negar porque quedó registrada en las imágenes: “Estaba con otra chica, básicamente, y no era italiana, era argentina. Yo me comí todo el chamuyo que me había hecho el día anterior”.

Paloma con la camiseta de Nico González.

Entre la bronca y la ironía, detalló cómo descubrió la traición en tiempo real: “No hay cámaras en los dormitorios, por suerte, pero los vi en el living, en la pileta, era un touch and go”. Incluso confesó que el sistema tenía micrófono y que eso le permitió confirmar lo que estaba sucediendo.

Paloma mostró su nuevo look.

Nicolás González, delantero de la Selección y jugador de la Fiorentina, siempre mantuvo un perfil bajo en su vida privada. Sin embargo, el escándalo con Paloma lo puso en el centro de la escena mediática, algo a lo que no está acostumbrado. La joven, por su parte, decidió romper el hermetismo porque, según explicó, se cansó de “guardar silencio mientras él hacía de las suyas”.