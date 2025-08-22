¡Un montón! Sabrina Rojas y Natalie Weber hablaron sin filtro sobre el bulto de Mauro Icardi: “Tiene un...”

El pasado 21 de agosto, la China Suárez llamó la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video de Mauro Icardi en ropa interior, recién levantado en su casa en Turquía.

La publicación generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en enfocar su atención en la intimidad del futbolista. En cuestión de horas, el término “manicero” comenzó a circular con fuerza hasta convertirse en tendencia en X (exTwitter).

Mauro Icardi y China Suárez en Turquía

Esa misma jornada, Sabrina Rojas y Natalie Weber no dudaron en intervenir en la polémica con filosos comentarios, a los que Martín Salwe le agregó aún más picante. La situación terminó siendo tan desopilante que Augusto “Tartu” Tartúfoli no pudo evitar sonrojarse en pleno vivo.

Los polémicos comentarios de Sabrina Rojas y Natalie Weber sobre el bulto de Mauro Icardi

En medio del debate televisivo sobre el video íntimo de Mauro Icardi, Sabrina Rojas no se guardó nada y lanzó: “¡Están todo re locos! Ella ofendida porque la otra le muestra el bulto. Pero si ella factura hablando del supuesto maní que tiene… Una loca andar mostrándolo. No puedo creer que les preocupe el tamaño y que necesite mostrar el tamaño de su novio. Tampoco era que se veía wow, tampoco era para presumir”.

En la misma línea, Natalie Weber coincidió con su compañera y acotó: “Tampoco era para presumir. Era un bultito. No era gran cosa”.

Por su parte, Martín Salwe intentó ponerle humor a la situación y disparó: “No era el Metrobus. Era un fútbol cinco”.

Rojas retomó la palabra y agregó: “Era una cosa normal. Tranquila. Pero, paren, no se habla de los cuerpos ajenos. Ahora, si lo muestran ellos, me estás habilitando a opinar. Sino no lo muestres. Y me mata el bulto y en primer plano la cara de Wanda en la mano, que parece más la cara de Susana Giménez”.

La China causó polémica con un video en las redes.

La charla siguió subiendo de tono cuando Salwe comentó: “Estuvimos debatiendo con producción y ahí hubo precalentamiento…”, a lo que Augusto “Tartu” Tartúfoli lo interrumpió con una picante pregunta: “¿Acogotó la gallina?”.

La respuesta de Salwe no se hizo esperar: “Sí, hubo manuela”. Finalmente, Weber cerró con ironía: “Me lo imagino diciendo ‘filmame ahora’”.