La exnovia de Nicolás González se sinceró y habló sobre la infidelidad con Sabrina Rojas: “Pasaron todos los límites”

Nicolás González se separó de su novia Paloma Silberberg a un mes del video en que se filtró al futbolista con Sabrina Rojas en un boliche de Buenos Aires. Si bien en un comienzo, la pareja mostró como que todo estaba bien, después trascendió que la relación llegó a su fin.

Paloma Silberberg, la novia de Nico González

La influencer volvió al país tras su separación del futbolista, con el que compartió tres años. La modelo mantuvo perfil bajo siempre y no habló de su relación, pero tras el escándalo que se volvió viral en el que su ex estaba hablando en un boliche muy cerca de la actriz, decidió decir lo que piensa.

La ex de Nico González rompió el silencio sobre su separación del futbolista

La famosa habló en un móvil de Intrusos y contó su verdad de la historia de su separación de Nicolás González. “Estoy muy bien, fueron muchos cambios y lo viví como se vive una separación...“, expresó la modelo en el móvil.

“Por suerte, ahora estoy bien. No te voy a decir que estuve bien, porque la pasé mal”, se sinceró la influencer sobre como se encuentra en estos momentos.

“Yo dejé todo para estar con él y es una decisión muy difícil. Muy. Acá yo tenía mi trabajo, mi familia, mis amigas, tenía todo. Y la verdad que dejar eso por amor fue difícil, pero lo hice”, comentó Paloma sobre el momento en que decidió irse del país a acompañar a su pareja.

Al hablar de los rumores de infidelidad del futbolista con Sabrina Rojas, la modelo comentó tajante: “Eso no fue el motivo de la separación. La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites. Ese video que salió, no es más que dos personas hablando en un boliche y no fue el motivo de la separación”.

“No te voy a negar que lo tuvimos que hablar. Yo sabía que salía, pero me enteré por los medios de todo”, explicó Paloma sobre el momento en que salió a la luz el video.

En cuanto a sí busca un resarcimiento económico de parte de Nicolás González por sus años viviendo en el exterior, la influencer comentó: “La verdad es que no, no me interesa eso. Me volví a Argentina sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”.