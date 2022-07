Noelia Marzol pasa un gran momento tanto en lo laboral como en lo personal. Es que la bailarina confirmó hace pocas semanas que está embarazada por segunda vez, y junto a su pareja, Ramiro Arias, y a su bebé, Donatello, están a la espera de la llegada de la nueva integrante de la familia.

Es por eso que Noelia no deja de compartir con sus seguidores en Instagram el avance su su embarazo. Esta vez, a través de las historias, posó a la salida de la ducha para mostrar el crecimiento de su pancita en las últimas semanas. “Hija, ¿tan rápido vas a crecer? Mirá que el monoambiente de mamá es chico”, bromeó.

Noelia Marzol posó sin ropa para mostrar el avance de su embarazo Foto: Instagram

Qué dijo Noelia Marzol sobre su embarazo

La bailarina dio a conocer la noticia a través de una entrevista con mucha emoción para el programa de televisión LAM, donde, se dispuso a mostrar su pancita para las panelistas y los millones de televidentes detrás de la pantalla.

“Todavía no sabemos cómo es que se entera Ángel siempre porque yo me hice el test y creo que él se enteró conmigo. Donatello va a tener una hermana y se va a llamar Alfonsina” anunciaba Noelia, quien se encuentra transitando el tercer mes de embarazo.

Todo es felicidad desde ya, pero la bailarina no dejó de notar cómo son los síntomas en los primeros meses de la duce espera “Estoy pésimo, hormonal. Yo me sentí muy bien cuando esperaba a Donatello, pero este me está pagando bastante para atrás”.