Noelia Marzol será mamá por segunda vez. La bailarina se encuentra viviendo un maravilloso momento junto a su pareja Ramiro Arias y su primer hijo Donatello, quienes esperan con mucho amor al nuevo miembro.

Noelia Marzol será mamá por segunda vez.

La bailarina dio a conocer la noticia a través de una entrevista con mucha emoción para el programa de televisión LAM, donde, se dispuso a mostrar su pancita para las panelistas y los millones de televidentes detrás de la pantalla.

Qué dijo Noelia Marzol sobre su embarazo

“Todavía no sabemos cómo es que se entera Ángel siempre porque yo me hice el test y creo que él se enteró conmigo. Donatello va a tener una hermana y se va a llamar Alfonsina” anunciaba Noelia, quien se encuentra transitando el tercer mes de embarazo.

Todo es felicidad desde ya, pero la bailarina no dejó de notar cómo son los síntomas en los primeros meses de la duce espera “Estoy pésimo, hormonal. Yo me sentí muy bien cuando esperaba a Donatello, pero este me está pagando bastante para atrás”.

Noelia Marzol será mamá por segunda vez. Foto: Instagram/noeliamarzolok

En este sentido Noelia continuaba expresando “Ya cumplí los 3 meses, así que de a poco voy mejorando. Me siento con muchas náuseas, cansancio, me agarra palpitaciones y tengo cansancio, no me puedo levantar de la cama”.

Finalmente, la bailarina agregó sobre su experiencia “Me dan mucho asco los olores. De hecho, ya pedimos delivery porque no quiero que cocine nadie en casa. Y antojos tuve, pero son pésimos como ensalada de repollo colorado”.