En medio de su casamiento, Nicole Neumann confirmó que está embarazada

La modelo Nicole Neumann sorprendió a todos esta tarde cuando en medio de la ceremonia de su boda confirmó su embarazo. Se trata de su primer hijo con su flamante marido, Manu Urcera, y del cuarto de ella, quien tiene tres hijas con Fabián Cubero.

La confirmación vino de la mano de María Belén Ludueña, en el programa “Poco correctos”, quien estaba comunicada con alguien que se encontraba en la boda.

Se confirmó la noticia más esperada de Nicole Neumann

La noticia se había filtrado hace una semana y de hecho este jueves Ángel de Brito y Laura Ubfal volvieron a mencionarlo, lo que generó la furia de la rubia quien esperaba guardar la buena nueva para comentarlo con sus allegados en el medio de su boda.

Qué había dicho Nicole Neumann antes de confirmar la noticia de su embarazo

El viernes pasado, en el programa “Todas las tardes”, el periodista Gustavo Méndez dijo que la modelo estaría embarazada de pocas semanas y que lo anunciaría oficialmente en breve. Sin embargo, ya les había contado a sus tres hijas.

Se confirmó la noticia más esperada de Nicole Neumann

Más allá del rumor, ninguno de los dos hizo una declaración al respecto. Ante la incertidumbre, una periodista de TN Show se contactó con la modelo para saber la verdad del embarazo. A lo que Nicole aseguró que no sabía de donde salió el rumor.

“Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré. No me parece algo que corresponda que nadie de por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”, respondió la modelo.