Nicole Neumann habló sobre su relación con el piloto automovilístico Manu Urcera y recordó lo mal que la pasó antes de separarse del padre de sus tres hijas, Fabián Cubero, motivo por el cual fue a terapia con Gabriel Rolón.

Nicole Neumann y Manuel Urcera. (Instagram Nicole Neumann)

En un diálogo con Infobae, la modelo comentó que antes de separarse del futbolista tuvo una crisis porque “comenzó al darse cuenta de que ya no estaba enamorada de él.

Nicole Neumann y Poroto Cubero

“Viví ese desamor como una frustración enorme La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: ‘No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida’, expresó.

Y recordó lo que vivió cuando era chica con sus padres: “No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor. Ellas tenían que ser felices”, contó sobre Sienna, Allegra e Indiana.

Ante la angustia, Nicole no comía, ni dormía y estaba desganada, lo que relacionó a un estado depresivo y ahí decidió contactarse con el reconocido psicólogo: “Hacía poco me había llegado su libro y ya en la segunda página pensé: ‘Debo hacer terapia con él’, explicó.

Gabriel Rolón, el psicoanalista más famoso en Argentina. (Prensa Gabriel Rolón)

“Me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. El mensaje tenía que ser claro para ellas: ‘Chicas, no se queden en donde no sean felices, porque jamás harán felices a los demás’. Hacerme cargo era también una forma de liberar a su papá. De decirle: ‘Ya no puedo hacerte feliz, andá y lograrlo en otra parte’”, indicó.

La foto de Nicole Neumann con sus hijas y Manu Urcera

Hace unos días, Nicole compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que está junto a su pareja y sus tres hijas disfrutando de unas minivacioones en Tierra del Fuego, la cual no tardó en obtener miles de reacciones.

Nicole Neuman junto a sus hijas y su actual pareja

Entre estas, la periodista Karina Vicoli le escribió: “Que bien se los ve a todos juntos!” y la modelo Liz Solari respondió: “Que belleza”.