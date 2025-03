Mientras siguen destacándose en sus carreras profesionales y ganándose el afecto del público gracias a su carisma y talento, Natalie Pérez y Marcela Kloosterboer no solo se han consolidado como figuras queridas en el mundo del espectáculo, sino que también comparten anécdotas que entretienen a sus seguidores.

En esta ocasión, Natalie fue invitada al programa de streaming que Marcela conducía en Bondi, donde ambas sorprendieron al sincerarse sobre el inicio de su relación. Lejos de la complicidad que las une hoy, revelaron que cuando se conocieron no hubo una conexión inmediata y que, en aquel entonces, la relación entre ellas no fue precisamente la mejor.

Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez

Bondi es el programa de streaming conducido por Marcela Kloosterboer, un espacio en el que la actriz mezcla entrevistas relajadas con charlas sobre diversos temas de actualidad y anécdotas personales. Con su estilo desenfadado y carisma natural, Marcela crea un ambiente íntimo y divertido, donde los invitados se sienten cómodos para compartir historias inéditas. La visita de Natalie Pérez se convirtió en una conversación imperdible, en la que ambas actrices recordaron con humor un episodio poco conocido de su relación.

Así era la relación entre Natalie Pérez y Marcela Kloosterboer

“Los trapitos al sol…nosotras no nos conocíamos”, comenzó recordando Kloosterboer y la cantante respondió: “No, habíamos trabajado en Chiquititas, pero ella no me quería porque era de las adultas”. Luego, habló sobre el pedido de los fanáticos del programa: “Acá siempre nos hablan mucho de Las Estrellas y nos piden mucho que vengan todo el mundo, quedó muy en la gente y a mí, lo que siempre cuento es que lo que me encantó trabajar con Nati fue que nos bardeábamos las dos en todas las escenas”.

También, la conductora comentó el especial vínculo que tenía con Natalie: “Nos decíamos ‘che, el bigote. No te afeitaste el bigote otra vez, Carla. Nos reíamos todo el tiempo en escena y las dos nos reíamos de nosotras mismas”. Ante esto, Pérez indicó: “Es un humor que para mí está buenísimo y que hay que empezar a adoptarlo para toda la vida porque si no te lo tomás muy enserio, muy literal y un poco hay que descontracturar y joder”.

Muy divertida como siempre, Pérez explicó qué fue lo que sintió al ver por primera vez a Kloosterboer: “La primera vez que la vi a Marcela, además de pensar que era la más linda del país, del mundo mundial, llegó tarde. Yo no la conocía y llega Marcela corriendo y yo dije: bueno, ya sabemos quién es la que va a retrasar las grabaciones”.

Tras escuchar la anécdota, Marcela reaccionó entre risas y con sorpresa. “Es verdad, así empezamos”, admitió con humor, dejando claro que, aunque su primer encuentro no fue el más favorable, con el tiempo lograron construir una excelente relación.