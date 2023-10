Nacho Castañares habló por primera vez de la enfermedad que le diagnosticaron al salir de Gran Hermano

Nacho Castañares fue uno de los finalistas de Gran Hermano 2022, desde allí logró cautivar al público con su forma de ser por lo que obtuvo una gran popularidad a medida que avanzaba su estadía en el ciclo televisivo.

Con su carisma y simpatía, al salir de la casa tuvo mucha relevancia por lo que participa de sitios programas de televisión, radio o streaming. Además, dentro del reality conoció el amor, pues mantuvo un romance con “La Tora” Villar con quien estuvo en pareja hasta hace unos días.

Nacho Castañares habló de cómo fue su salida de Gran Hermano Foto: instagram/nacho_

Fue Nacho quien decidió realizar un posteo para poner fin a los rumores: “A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no paso nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto. Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación, pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado” escribió en su perfil de Instagram.

Por lo que se sabe la pareja sigue con los proyectos laborales que tienen en común como es el programa de streaming que comparten junto a otros exparticipantes de Gran Hermano.

Qué dijo Nacho sobre la enfermedad que le diagnosticaron después de salir de Gran Hermano

Después de salir del reality fueron varios exparticipantes quienes sufrieron problemas de salud mental como Coti, Maxi Guidici, Tomás Holder, entre otros.

Mediante una entrevista a Mañanísima, Nacho contó cómo fue para él la exposición cuando salió de la casa: “Yo realmente tuve mucha contención de mi familia y de mis amigos, realmente me sentí muy acompañado por ellos como en muchos momentos de mi vida, pero es distinto capaz de entender para alguien que está del otro lado que es un cambio muy grande, un cambio que vos pensas que te va a pasar, pero es distinto acostumbrarse a que te pase y realmente capaz el no estar preparado o sino el estar como todo el tiempo lidiando con cosas que son nuevas”.

“Todas situaciones de estrés, yo no tuve ataque de pánico, pero estuve diagnosticado con estrés, enfermedades a raíz de estrés que por suerte después se resolvieron, pero realmente son momentos de mucha locura”, expresó.

Luego detalló sobre la enfermedad que padeció: “Me diagnosticaron vitíligo, por suerte fueron un par de manchas que salieron en partes del cuerpo que capaz no se notaron tanto, atrás de la cabeza, cerca de las piernas, pero me dijeron que fue a raíz del estrés”.