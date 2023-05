Murió Tina Turner a los 83 años

Tina Turner murió este miércoles a los 83 años, según confirmó su vocero, citado por Sky News.

”Tina Turner, la Reina del Rock and Roll, falleció serenamente hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo”, aseguró.

Turner, a menudo llamada la “reina del Rock ‘n’ Roll”, fue una de las mayores artistas discográficas de todos los tiempos, conocida por éxitos como “What’s Love Got to Do with It” y “(Simply) The Best”. La artista dejó una huella imborrable en la industria musical. Su poderosa voz, su enérgica presencia en el escenario y su estilo único la convirtieron en un ícono del rock y el soul.

Fue en solitario cuando Tina Turner alcanzó la cima de su carrera. Su álbum “Private Dancer” de 1984 fue un punto de inflexión que la catapultó a la fama mundial. El disco incluía canciones emblemáticas como “What’s Love Got to Do with It” y “Simply the Best”.

La de Turner fue una vida marcada por el temprano apogeo; una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner; y un resurgimiento gracias a su talento y su espectacular despliegue escénico.

