La banda Il Divo anunció la muerte del cantante español Carlos Marín, integrante del grupo de ópera. A través de las redes sociales lo informaron y despidieron “con gran pesar” tras estar internado por coronavirus.

Carlos Marín, de 53 años, era parte del integrante del grupo británico Il Divo, se encontraba internado en estado grave y en coma inducido en el Royal Hospital de Manchester en Reino Unido, según informaron medios españoles.

“Durante 17 años, los cuatro hemos compartido este camino de Il Divo juntos, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz”, afirmaron los integrantes David Miller, Sebastien Izambard y Urs Bühler.

Además, el grupo tenía fecha para presentarse en el Luna Park el próximo 8 de mayo de 2022 con la gira de su nuevo disco “For Once In My Life: A Celebration of Motown”.

El mensaje de despedida de la banca Il Divo a Carlos Marín, el cantante fallecido Web

Marín comenzó a sentirse mal durante los últimos días que había empezado la gira en Gran Bretaña porque creía que se recuperaría, pero el miércoles tuvo que ser internado de urgencia. Su cuadro empeoró y lo llevó al peor desenlace.

La banda estaba de gira en el Reino Unido desde el pasado 8 de diciembre, cuando explotaron los casos de coronavirus en ese país. Por eso, habían anunciado que suspenderían las fechas pautadas hasta que mejore la situación sanitaria.

Quién era Carlos Marín, cantante de Il Divo

Nació en Alemania, pero era hijo de españoles. Comenzó su carrera musical a los 12 años en Madrid en óperas y zarzuelas, hasta que en 2004 comenzó a formar parte del grupo Il Divo, fundando por Simon Cowell, jurado de “The X-Factor”.

El cuarteto lírico vendió más de 35 millones de discos en todo el mundo. Además, tuvo un importante reconocimiento mundial y logaron ser reconocidos en más de 35 países de todo el mundo con Discos de Oro y de Platino.