Mundial Qatar 2022: la cálida respuesta de Tini Stoessel al dulce mensaje de De Paul

Luego de la clasificación Argentina a semifinales en el Mundial Qatar 2022 Rodrigo De Paul le dedicó un romántico mensaje a su novia, Tini Stoessel, en agradecimiento por su apoyo durante el torneo. Y la cantante le respondió conmovida.

Cuando la Selección perdió el primer partido frente a Arabia Saudita en la fase de grupo fue un golpe muy duro para todos los dirigidos por Lionel Scaloni. Fue en ese momento que la artista pop decidió viajar a Qatar para acompañar al mediocampista y brindarle toda su contención.

El mensaje de De Paul a Tini Foto: instagram

Este gran gesto de amor fue agradecido por De Paul en un cariñoso mensaje transmitido a través de las redes sociales. Después de un comienzo alejados de los medios, la pareja ya no oculta su amor y demuestra mantener una relación muy afianzada y de confiaza.

“Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, comenzó el futbolista en su dedicatora.

Tini Stoessel junto a su hermano Francisco en Qatar / Instagram

Y agregó: “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”. Al mismo tiempo sorprendió al confesar una rotunda promesa: “Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo”.

Si bien la Scaloneta pudo avanzar a la semifinal luego del triunfo por penales a Países Bajos, Tini ya no se encuentra en Qatar debido a tener otros compromisos. Sin embargo su apoyo a De Paul continúa a través de los kilómetros y logra superar cualquier frontera. Así lo demostró en las últimas horas con su cariñosa respuesta al dulce mensaje de su novio.

La respuesta de Tini a De Paul

La reacción de la cantante de “Miénteme” llegó al día siguiente a través de una historia de Instagram. Como la aplicación no la dejó comentar el posteo origina, la artista compartió el post de su pareja y expresó: “Rodrigo, ya sabés todo... Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encaras cada cosa que te pasa”.

En ese sentido siguió: “A pesar que tu condición física no haya sido la ideal, dejaste todo en la cancha. Para mi fue un honor haberte podido acompañar, siempre, en las buenas, pero más en las malas”.

“Te amo, gracias por estas palabras y por darme tanto amor. Vamos Argentina carajo”, cerró la intérprete demostrando todo su ánimo a la Selección.