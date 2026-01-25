El WandaGate regresó con todo tras meses de “silencio” entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en el medio, por supuesto, quedó la China Suárez, quien está instalada con el futbolista en Turquía. El nuevo escándalo llevó a que reflote el tema del “olor” de la actriz, ya que tiempo atrás fue el jugador quien habló del tema. Ahora Moria Casán se metió en el escándalo.

Hace unos meses, fue la ex Casi Ángeles quien eligió La mañana con Moria para hablar de su historia de amor con el futbolista, como también para presentar la serie que estaba promocionando. Es por eso que La One recordó ese día y opinó sin filtros sobre el olor de la famosa que está en boca de todos.

China Suárez. Foto: captura pantalla

Moria Casán habló del “olor” de la China Suárez y contó a qué huele

"A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?“, comentó Moria en su programa sobre el día que Icardi le dijo a Wanda sobre el olor de la actriz cuando tuvieron su affaire en París en 2021.

“La vi impeque, impeque de aseada. Impeque. Perfecta, perfecta, perfecta”, expresó La One sobre el día que entrevistó a la actriz.

Mauro Icardi, Moria Casán y China Suárez, al cierre de la entrevista en "La Mañana con Moria". (El Trece)

“En cambio, a otras personas se les nota la falta de aseo. Baranda fuerte, pero viene de abajo hacia arriba. Me han dicho bailarines que han agarrado a personas que se quejaron porque el dedo se lo tenían que anestesiar", confesó tajante la conductora.

Asimismo, Moria Casán lanzó sin filtros, aunque no dio nombres: “Ni con tintorería, ni metiendo el dedo en detergente una semana entera se les iba el olor. No aromas, olores nauseabundos, medio cloacales y medio fish (pescado)”.