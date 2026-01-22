Wanda Nara le contestó a Mauro Icardi y volvió a hablar del “olor” de la China Suárez: “Lo conoce media Argentina”

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a sus disputas mediáticas por su separación. Después de que la conductora expuso los chats con su ex, el futbolista hizo un extenso descargo en donde la acusa de “mitómana” y de estar “obsesionada” con él y su pareja la China Suárez. Ahora, la mediática volvió a responder y sigue el escándalo del WandaGate.

Como era de esperar, Wanda Nara no se quedó callada y decidió contestar a algunas de las seguidillas de acusaciones que hizo su ex. “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme", expresó tajante la famosa en respuesta a Icardi.

"Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”, comentó Wanda.

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi

En ese sentido, la famosa aclaró: “Jamás robé y siempre pagué impuestos por lo mío”.

"Para mí sí serás familia, y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, porque no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales", insistió Wanda Nara sobre el lazo que los unirá de por vida.

Asimismo, la mediática no dudó en volver a mencionar el “olor” de la actriz y lanzó picante: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conoces vos y media Argentina”.

Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara y contó a qué huele la China Suárez

Mauro Icardi realizó un extenso comunicado y enumeró todas las “falsas” que dijo Wanda Nara: “Las mentiras que esta persona difundió sobre mi pareja en temas tan sensibles como las drogas. (...) Mi pareja no consume drogas ni está bajo ningún tratamiento psiquiátrico. En el pasado, como muchas personas, atravesó momentos personales difíciles en sus relaciones y recurrió a profesionales de la salud, algo que ella misma contó públicamente en una entrevista. Eso no es una debilidad: es dignidad”.

El nuevo descargo de Mauro Icardi

El futbolista aseguró que su ex no puede “soltar” hace un año y dos meses. “Basta solo con leer algún párrafo del informe del defensor de menores sobre tu maternidad y accionar sobre menores. Esto es parte de los dichos que quiere instalar para ‘ensuciar’ o ‘denigrar’, como ya hizo con sus amiguitos ‘pseudo periodistas’ allá por 2021 con que había olor a marihuana”, comentó.

“Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente, es más obsesiva que yo con los olores", expresó tajante Icardi sobre la China Suárez.

“Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado cada vez son más grandes; a la vista están”, cerró.