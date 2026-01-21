Wanda Nara, con munición gruesa en contra de Mauro Icardi y la China Suárez: “Me imagino que Eugenia no se drogará...”

Lo que parecía un comienzo de año en paz para Wanda Nara y Mauro Icardi duró menos que enero. En declaraciones a la prensa, la conductora quiso quitarle dramatismo a la “guerra” que la enfrenta con su exmarido y dijo que “siempre van a ser familia”. La afirmación no le gustó nada al futbolista que publicó un contundente descargo. La respuesta de la empresaria no se hizo esperar.

Mauro Icardi y su descargo en X: duro contra Wanda Nara.

Wanda deslizó que está llevándose mejor con Icardi y que “mantienen un diálogo” en pos del bienestar de sus hijas. La afirmación molestó al rosarino que, en medio de un extenso texto, aseguró: "Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo".

También desafió a la conductora a hacer público ese “diálogo” del que habla. “Y me pregunto: ya que le gusta filtrar chats, ¿por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla?“. Ni lerda ni perezosa, la respuesta de la rubia no se hizo esperar.

Wanda Nara filtró sus últimos chats con Icardi y cargó contra la China Suárez

Tras la historia que publicó Icardi, Wanda compartió chats de octubre, noviembre y hasta de las recientes fiestas que demuestran que sí tienen contacto.

El explosivo chat que filtró Wanda

Como suele hacer, dejó las historias el tiempo suficientes como para que todos sacaran capturas, se viralizaran y enseguida las borró. Sin embargo, resguardando las conversaciones, tachó casi todo el contenido de las charlas. Salvo uno, en el que nombra a la China Suárez.

Según se observa, Icardi pareciera referirse a L-Gante cuando habla de que sus hijas comparten vacaciones, asados y días de pileta con la hija del exnovio de la madre, “presidiario y drogadicto”. La respuesta de Wanda fue contudente: “Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”. ¿Se viene el Wandagate Reloaded 2026?