A qué huele y cuánto cuesta el perfume que Mauro Icardi aseguró usó la China Suárez en su primer encuentro: “Olía exquisito”

A diario, la China Suárez está en boca de todos, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, debido a los acontecimientos que ocurren en su vida personal.

En las últimas horas, su nombre vuelve a ser tendencia tras la filtración que hizo Wanda Nara de algunos chats con Mauro Icardi, donde menciona a la nueva pareja del futbolista.

Esto llevó a que Icardi publicara un extenso descargo, donde uno de los temas que menciona es el “famoso” olor de la China Suárez. el tema del “olor” ha sido uno de los puntos más polémicos y cambiantes en la narrativa del triángulo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Dependiendo de quién cuente la historia y en qué año, la versión cambia drásticamente.

El olor de la China

Cuando estalló el escándalo original (conocido como Wandagate), periodistas como Ángel de Brito y Yanina Latorre revelaron que Mauro Icardi le había confesado a Wanda que no pudo concretar el encuentro sexual en el hotel de París por un olor que lo incomodó y que tendría que ver con la China.

Tiempo después, Wanda afirmó que Mauro le decía cosas despectivas sobre la China, mencionando que “tenía mal olor” (sin especificar a qué) y tratándola de “sucia” en mensajes donde buscaba una reconciliación.

Ahora, en su reciente descargo publicado este 22 de enero, Icardi desmintió categóricamente las versiones de Wanda, calificándolas como “manotazos de ahogado” para denigrar a la actriz. Según declaró que en aquel primer encuentro ella “olía exquisita a perfume” y que, ahora que la conoce bien, asegura que es “más obsesiva que él con los olores” y la limpieza.

La China Suárez cautivó con su look.

A qué huele la China Suárez

En una entrevista con Glamour España, la China mostró cuáles son los productos imprescindibles que lleva dentro de su bolso y se asegura de tener en todos lados, sin importar a donde sea que vaya. Como no podía ser de otra manera, Suárez reveló el perfume que usa a diario para cambiar el aroma de los ambientes.

La China Suárez posó radiante con un atuendo escotado.

El increíble y exclusivo perfume que acompaña a la China Suárez a diario

De esta manera se supo que el perfume, en realidad, se trata de la bruma aromatizante Black Cherry Merlot de White Barn, que tiene un aroma frutal. En cuanto a la descripción de la marca, esta indica que sirve para ambientar los cuartos, pero la China lo usa para todo.

La actriz reveló que lleva una bruma facial con ella a todos lados ya que le fascinan los buenos olores / Foto: Youtube

Al respecto, la China Suárez indicó que el perfume que usa también tiene otras finalidades. “Tengo una obsesión con los olores. Me gusta que todo huela bien: la casa, los muebles, la ropa”, aclaró.

La actriz habló sobre la bruma facial que lleva a todos lados. / Foto: Youtube

“Esto reconozco que lo llevo por el mundo, a donde voy. También si puedo comprar velas, soy de tener en el camarín, en el motorhome o donde sea. Para sentirme como en mi casa”, detalló la China. Según la el sitio web de Bath&Body Works, la bruma aromatizante tiene un precio de $8.95 dólares estadounidenses, más los impuestos que son dos dólares y en caso de querer enviarlo al domicilio, se cobra un valor de 11 dólares más.

La bruma Black Cherry Merlot que la China Suárez usa como perfume tiene un aroma particular de acuerdo al sitio oficial. “Cereza oscura, frambuesa negra, merlot suntuoso con aceites esenciales”, se lee en la página web.

Cabe destacar que la reconocida cadena estadounidense Bath & Body Works no estaba en Argentina hasta hace poco. Si se quería conseguir había que hacerlo en el exterior. Sin embargo. la marca abrió recientemente dos locales, una tienda en el emblemático shopping Alto Palermo y otra en el centro comercial Unicenter. Por lo que ya es posible conseguir el perfume de la China.