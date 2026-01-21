Moria Casán es una de las estrellas más importantes del país con una larga trayectoria como conductora, bailarina y actriz. La famosa es conocida por su lengua karateka, como ella misma se nombra, por lo que no tiene problemas de opinar de todo y crear frases icónicas que se transforman en memes en redes sociales. La diva está todas las mañanas por El Trece con su programa La Mañana con Moria.

La conductora opina de todo sin filtros, a pesar de las críticas que recibe. Cómo fue su comentario contra la noticia del casamiento de Lali Espósito. Al igual que su polémica entrevista a la China Suárez y Mauro Icardi que dio que hablar.

En un nuevo programa, La One ingresó al estudio y se puso a bailar con sus panelistas, como todas las mañanas. No obstante, la secuencia fue interrumpida por el diálogo de Moria con las personas que están detrás de cámara.

El gesto de Moria Casán con su ropa que sorprendió en vivo

“Me están haciendo señas, algo que pasa”, comentó la conductora sin problemas de mandar al frente al equipo. “¡Se te ve la panza!”, le dijeron sus compañeros del programa.

Ante esto, Moria dejó su postura y expresó contundente: “No entiendo. ¿Es porque se me ve un poco la piel? La voy a mostrar. Voy a mostrar la panza”.

Acto seguido, la conductora de “La mañana con Moria” se levantó la blusa y mostró su panza a la cámara, sin vergüenza por su edad o cuerpo.

El gesto de Moria Casán con su ropa que sorprendió en vivo

Luego, Moria Casán mandó al frente al panel de control del programa, que está detrás, y sentenció: “Me asustaron. No saben lo que es este control que me audita todo el tiempo. ¡Son auditores de la imagen!”.

Si bien la diva se tomó con humor lo que pasó, dejó en claro que no tiene pudor de mostrar su cuerpo como es.