Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse públicamente y revivieron el escándalo del WandaGate que los tiene de protagonistas hace años; en el medio quedó la China Suárez. Después de que la conductora expuso los chats con su ex, el futbolista hizo un extenso descargo en donde la acusa de “mitómana” y de estar “obsesionada” con él y su pareja. La mediática volvió a responder y ahora fue el turno del rosarino.

En medio del cruce mediático entre la expareja, Mauro Icardi decidió ser creativo y compartir un meme de su novia tratándola de “santa”. Para eso mostró una estampita con la cara de la China Suárez.

“MasterChina. Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas”, escribió el futbolista sobre la foto que simula ser el símbolo religioso.

La estampita de la China Suárez que publicó Mauro Icardi

“No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, agregó Mauro Icardi sobre la imagen de la “santa” China Suárez. El futbolista se hizo eco de la figura de su novia y lo que genera en los medios de comunicación su vida.

El cruce de Wanda Nara y Mauro Icardi por el “olor” de la China Suárez

El tema central del cruce de hoy de los famosos fue el “olor” de la actriz. Cabe recordar que fue Icardi quien habló de eso en su momento cuando se reconcilió con Wanda Nara después de su affaire con la China Suárez.

El nuevo descargo de Mauro Icardi

“Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente, es más obsesiva que yo con los olores”, expresó tajante Icardi sobre la China Suárez. “Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado cada vez son más grandes; a la vista están”, agregó contra su ex y defendiendo a su pareja.

El nuevo descargo de Mauro Icardi

Luego, fue el turno de Wanda Nara que volvió a hablar del “olor” y rememoró el pasado amoroso de la actriz. “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conoces vos y media Argentina”, comentó sin filtros la conductora de MasterChef.